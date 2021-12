Ricette di Natale, centrotavola con salmone di Mauro Improta

Dalle ricette di Mattia e Mauro Improta per Natale la ricetta del centrotavola con il salmone. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno per il Natale, per il Capodanno, una golosa idea per un centrotavola da mangiare. Possiamo anche cambiare il ripieno e sostituir il salmone con altro ma non dimentichiamo il formaggio morbido, le mandorle, l’uovo, la pasta sfoglia già pronta. Completiamo il centrotavola al salmone di Mauro Improta con rosmarino e salvia, avremo così una bella decorazione per la nostra tavola natalizia. Non perdete questa e le altre ricette di Natale dalla cucina di Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mauro Improta – Centrotavola con salmone per Natale

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia, 400 g di salmone affumicato, 500 g di robiola, 80 g di mandorle, 1 cespo di radicchio, 1 uovo, 50 g di semi di sesamo, 1 mazzetto di aneto, Olio evo, Sale e pepe

per decorare: 1 mazzetto di rosmarino, 1 mazzetto di salvia

Preparazione: abbiamo i due dischi di pasta sfoglia, li stendiamo e tagliamo ottenendo dei triangoli, ne abbiamo 8 per ogni disco di pasta. Foderiamo con la carta forno la teglia del forno e disponiamo i triangoli, li disponiamo con le punte verso l’esterno mentre la base forma un cerchio. Le basi le sovrapponiamo un po’, abbiamo la forma come quella della foto in alto.

Nella ciotola lavoriamo la robiola con sale, pepe e olio, aggiungiamo anche un po’ di salmone tritato al coltello. Facciamo saltare il radicchio in padella con un filo di olio, sale e pepe, poi aggiungiamo alla robiola. Amalgamiamo il tutto unendo anche le mandorle a lamelle tostate in padella.

Il ripieno lo distribuiamo sulle basi dei triangoli, dove formano il cerchio, formiamo appunto un cerchio con il ripieno. Aggiungiamo sopra il ripieno il salmone affumicato rimasto e anche l’aneto tritato. Adesso prendiamo le punte dei triangoli e le ripieghiamo sul ripieno verso il centro. Spennelliamo con l’uovo e completiamo con i semi di sesamo. Mettiamo in forno 30 minuti a 180°.

