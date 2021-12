Mauro Importa, cartoccio di pesce e verdure: ricette di Natale

Una ricetta di Mattia e Mauro Importa da aggiungere alle ricette di Natale, il cartoccio di pesce e verdure. Un’idea davvero originale per le feste di Natale, pranzo o cena sarà un secondo piatto perfetto da completare con i crostini di pane tostati in padella. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno per il natale. Per il cartoccio di pesce e verdure di Mauro Improta il consiglio è di utilizzare i sacchetti adatti alla cottura in forno, così presenteremo un piatto davvero speciale. Ecco la ricetta per fare l’orata al cartoccio con le verdure.

Ricette di Natale Mattia e Mauro Improta – Cartoccio di pesce e verdure

Ingredienti: 1 orata da 1 kg, 2 patate, 300 g di broccoli baresi, 200 g di vongole, 10 pomodorini, 6 carote baby, 30 g di olive taggiasche, 1 mazzetto di maggiorana, 1 mazzetto di prezzemolo, 4 fette di pane raffermo, Scorza di 1 limone, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: tagliamo le carote a bastoncini, le lessiamo in acqua ma le lasciamo croccanti. Tagliamo i pomodori a metà e condiamo con sale, pepe e maggiorana. Peliamo le patate e tagliamo a fette tonde, se possibile le cuociamo a vapore. Lo stesso facciamo con le cime dei broccoli, cuociamo a vapore.

Puliamo il pesce, eliminiamo lische e pelle, sfilettiamo, tagliamo a pezzi.

Abbiamo le patate cotte e le disponiamo su un foglio di carta forno adagiato su un foglio di carta alluminio (il suggerimento però è quello di utilizzare le bustine adatte alla cottura in forno), aggiungiamo sopra i pomodori, il pesce pulito, le olive, i broccoli, le carote, le vongole che non abbiamo ancora fatto aprire, un po’ di olio e chiudiamo la carta, formiamo il cartoccio che mettiamo in forno a 180° per 15 minuti.

Serviamo il cartoccio aperto completando con il pane a dadini tostato in padella con un po’ di olio e un po’ di scorza di limone grattugiata.

