Torta al cioccolato con alberelli, il dolce di Natale d Natalia Cattelani

Da provare subito la ricetta della torta al cioccolato per il Natale di Natalia Cattelani. Ancora una torta di Natale con le ricette E’ sempre mezzogiorno e questa è con gli alberelli. La torta con gli alberelli fatti di coni per il gelato è davvero semplice ma molto golosa. Facciamo un pan di Spagna al cioccolato, se vogliamo sostituiamo il bicarbonato con un po’ di lievito per doli, prepariamo la ganache al cioccolato e la bagna all’arancia, basta davvero poco per avere un risultato delizioso, una torta di Natale al cioccolato perfetta. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Natalia Cattelani – Torta al cioccolato con alberelli di Natale

Ingredienti – per la base: 240 g di farina 0, 50 g di cacao amaro, 1 cucchiaino di bicarbonato, 160 g di burro, 300 g di zucchero, 3 uova, 200 ml di latte

Per la copertura e la farcitura: 280 g di cioccolato fondente, 120 ml di panna, 50 g di zucchero, 40 g di burro, 40 g di scorzette d’ arancia

Per lo sciroppo: 100 ml di succo d’arancia, 30 g di zucchero, 50 ml di bagna al rum

Per decorare: coni da gelato, corallini argentati e bianchi, meringhe piccole

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina setacciata con il cacao e il bicarbonato.

In un’altra ciotola versiamo lo zucchero e il burro ammorbidito, lavoriamo e poi aggiungiamo le uova una alla volta, lavoriamo il tutto con le fruste. Solo dopo versiamo le polveri setacciate e le aggiungiamo in più tempi, un po’ alla volta alternate con il latte. Alla fine otteniamo un composto perfetto che versiamo nello stampo di 24 cm di diametro già imburrato e infarinato. Mettiamo in forno a 175° per circa 35 minuti. Facciamo raffreddare.

Facciamo bollire il succo d’arancia con lo zucchero per un minuto, togliamo dal fuoco e aggiungiamo la bagna al rum, mescoliamo e facciamo raffreddare.

Per la copertura e la farcitura scaldiamo la panna con lo zucchero e il burro, portiamo quasi al bollore e togliamo dal fuoco, aggiungiamo il cioccolato fondente a pezzetti, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Tagliamo la torta a metà e farciamo con il cioccolato e inzuppiamo con la bagna, farciamo con la ganache appena preparata e fatta raffreddare. Completiamo coprendo parte della torta con il resto della ganache e decoriamo con i coni gelati capovolti che abbiamo ricoperto con il cioccolato fuso, poi meringhe e corallini bianchi e argentati.

