Zia Cri, ricette di Natale: caramelle salate golose

Che idea golosa le caramelle salata di Zia Cri, una delle ricette di Natale da E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 dicembre 2021. Le facciamo con la pasta fillo ma la ricetta delle caramelle salate con il ripieno di ricotta è perfetta non solo per le feste di Natale. Possiamo friggere le caramelle di Zia Cri o le possiamo cuocere al forno, ovvio che fritte saranno ancora più golose. Una golosa idea di Zia Cri per arricchire il nostro Natale, saranno perfette anche preparate in anticipo e poi scaldate in forno. Ecco la ricetta da non perdere, la ricetta con la pasta fillo e la ricotta, serve davvero poco.

Ricette di Natale Zia Cri – caramelle salate golose

Ingredienti: 2 confezioni di pasta fillo

per le farciture: 250 g di ricotta, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato, 150 g di salame cacciatorino, 150 g di burro fuso

1 pera, 200 g di ricotta, 100 g di pecorino, sale e pepe, 1 l di olio di semi di arachide

Preparazione: dobbiamo tagliare la pasta fillo ottenendo dei rettangoli. Sciogliamo il burro e lo spennelliamo sui rettangoli che poi sovrapponiamo a tre, tre rettangoli uno sull’altro, tutti imburrati.

Possiamo scegliere il ripieno che preferiamo. Per il primo ripieno lavoriamo la ricotta con l’uovo intero, aggiungiamo sale, pepe e formaggio grattugiato, magari il parmigiano reggiano, mescoliamo e uniamo il salame tagliato a dadini. Amalgamiamo ed è pronto.

Per il secondo lavoriamo la ricotta ma con il pecorino grattugiato, uniamo sale ma non esageriamo, poi pepe e lavoriamo bene. Alla fine aggiungiamo la pera sbucciata che abbiamo tagliato a dadini.

Farciamo i rettangoli con il ripieno al centro, ne basta un cucchiaio. Chiudiamo la pasta sul ripieno e stringiamo ai lati così otteniamo le caramelle.

Disponiamo quelle col salame sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno 20 minuti a 180. Le caramelle con le pere le possiamo friggere in olio profondo e ben caldo.

