Gnocchi gorgonzola e porri, la ricetta di Francesca Marsetti

Sono buonissimi gli gnocchi ai porri e gorgonzola proposti da Francesca Marsetti per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Un ottimo primo piatto per tutta la famiglia, possiamo aggiungere più o meno pepe, dipende dal gusto, però seguiamo con attenzione i passaggi dalla ricetta. Ottima non solo la fonduta a cui uniamo la crema di porri ma anche i porri fritti con cui decoriamo alla fine il piatto. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Francesca Marsetti. Ecco la ricetta degli gnocchi con fonduta di gorgonzola e porri, la ricetta di oggi 4 gennaio 2021 da E’ sempre mezzogiorno.

Gnocchi porri e gorgonzola di Francesca Marsetti – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per gli gnocchi: ½ kg di patate bollite, 150 g di farina 0, 1 uovo, noce moscata, sale

per il condimento: 250 g di gorgonzola, 250 g di panna fresca, 1 porro, olio evo, sale e pepe

per completare: ½ porro, 100 g di fecola, olio di semi

Preparazione: lessiamo le patate, le peliamo, schiacciamo e versiamo sul piano di lavoro, facciamo raffreddare e solo dopo aggiungiamo la farina, sale, noce moscata, l’uovo e impastiamo. Otteniamo un composto omogeno da cui possiamo ricavare gli gnocchi.

Affettiamo il porro pulito e lo stufiamo nella padella con sale, pepe, un pochino di acqua e olio, poi frulliamo e otteniamo la crema. Altro porro lo tagliamo sempre a fettine e passiamo nella farina o nella fecola di patate, friggiamo in olio ben caldo e profondo, di deve dorare, scoliamo su carta da cucina.

Facciamo la fonduta e nel tegame versiamo la panna, scaldiamo e uniamo il gorgonzola a pezzetti, facciamo sciogliere e aggiungiamo qui la crema di porro, mescoliamo e assaggiamo se è perfetto di sale.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, quando salgono a galla facciamo cuocere ancora un pochino e scoliamo. Versiamo nella fonduta e serviamo completando con i porri fritti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".