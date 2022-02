Timballo di tagliatelle, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta del timballo di tagliatelle di Mattia e Mauro Improta è da copiare subito, è il primo piatto di oggi 2 febbraio 2022 dalla cucina E’ sempre mezzogiorno, è una vera delizia. Abbiamo la pasta brisée già pronta e possiamo fare le tagliatelle in casa o comprarle già pronte così faremo molto più in fretta. La ricetta del timballo di tagliatelle degli Improta è una ricetta perfetta per la domenica, un pranzo con piatto unico o magari una bella cena mentre guardiamo in tv il festival di Sanremo. Ecco la ricetta di oggi di Mauro Improta con le tagliatelle, le polpettine e tanto altro.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Timballo di tagliatelle di Mattia e Mauro Improta

Ingredienti: 300 g di farina 00, 3 uova, sale

per il condimento: 200 g di macinato di manzo, 1 uovo, prezzemolo tritato, 200 g di funghi misti, 100 g di piselli, 1 cipolla, ½ bicchiere di vino rosso, 1 l di passata di pomodoro, 100 g di prosciutto cotto a dadini, 200 g di fior di latte, 80 g di formaggio grattugiato, 1 rotolo di pasta brisée, 50 g di burro, olio evo, sale e pepe

Preparazione: impastiamo farina, uova, un pizzico di sale e abbiamo il panetto che lasciamo riposare 30 minuti ma possiamo anche stendere subito, otteniamo la sfoglia e poi le tagliatelle. Possiamo anche usare le tagliatelle già pronte.

Per il sugo facciamo rosolare la cipolla tritata nella pentola con un pochino di olio, uniamo i funghi puliti e tagliati, facciamo ben scaldare e sfumiamo col vino, poi uniamo la passata di pomodoro, saliamo e pepiamo, facciamo cuocere 20 minuti.

Cuociamo i piselli in padella con un po’ di burro e olio, uniamo poi anche il prosciutto cotto a dadini. Aggiustiamo di sale.

Per le polpette amalgamiamo la carne macinata con un uovo, il formaggio grattugiato, sale, prezzemolo fresco tritato. Diamo forma alle polpettine piccole che poi cuociamo in padella senza aggiungere altro.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e condiamo con il sugo, uniamo i piselli, il prosciutto cotto, amalgamiamo e versiamo metà composto nello stampo da 22 cm di diametro già foderato con la pasta brisèe pronta. Farciamo con la mozzarella a fette, le polpettine, formaggio grattugiato. Versiamo il resto della pasta e ancora polpette, mozzarella e formaggio. Ripieghiamo i bordi della pasta brisèe e mettiamo in forno a 180° per circa 30 minuti.

