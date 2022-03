Ravioli cinesi, la ricetta di Francesca Marsetti

Un’altra ricetta cinese, la ricetta di Francesca Marsetti dei ravioli cinesi. Sono buonissimi i ravioli cinesi e con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 marzo 2022 impariamo a farli e impariamo anche come si fa la salsa al cocco e una deliziosa insalatina di germogli. Il ripieno dei ravioli cinesi a base di carne e verdure, se vogliamo aggiungiamo quando serviamo anche la salsa di cocco e l’insalatina ma i ravioli cinesi sono buonissimi anche da soli. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con la bravissima Francesca Marsetti; non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Ricette Francesca Marsetti – Ravioli cinesi E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la pasta: 250 g di farina 00, 115 g di acqua tiepida, sale

per il ripieno: 200 g di macinato di vitello, 100 g di pancetta, 150 g di cavolo cappuccio, 1 cipollotto, 1 carota, 20 ml di salsa di soia, hondashi

per la salsa: 150 ml di latte di cocco, 10 ml di salsa di soia, 1 cipollotto, peperoncino fresco

per l’insalata:100 g di germogli di crescione, 100 g di germogli di ravanello, 30 g di mandorle, 20 ml di aceto di riso, sale e pepe, olio evo

Preparazione: facciamo un trito con sedano, cipolla e carota, mettiamo nella padella e uniamo anche la carne macinata di vitello e la pancetta tritata, il cavolo cappuccio che abbiamo tritato al coltello e facciamo rosolare senza aggiungere grassi. Solo dopo uniamo la salsa di soia e anche l’hondashi, facciamo cuocere più o meno 20 minuti e poi teniamo da parte, si deve raffreddare.

Impastiamo la farina con l’acqua tiepida e un po’ di sale, abbiamo un impasto liscio. Procediamo come facciamo con gli gnocchi, tiriamo dei salsicciotti e tagliamo a pezzetti. Ogni pezzetto lo stendiamo con il mattarello, otteniamo dei dischi molto sottili. Al centro di ogni disco mettiamo un cucchiaio di ripieno raffreddato, richiudiamo e abbiamo le mezzelune che sigilliamo bene.

Vanno cotti nella vaporiera per circa 5 minuti.

Possiamo fare la salsa al cocco, basta soffriggere il cipollotto tritato con la salsa di soia, poi uniamo il latte di cocco e il peperoncino fresco, facciamo cuocere.

Facciamo anche l’insalatina, basta condire i germogli con sale, pepe, olio di oliva e aceto di riso, uniamo le mandorle tostate. Serviamo i ravioli con l’insalatina e la salsa di cocco.