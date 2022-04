Che buon il riso pilaf con zucchine e uova di quaglia di Sergio Barzetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 aprile 2022. Mr Alloro questa volta ci consiglia il riso Apollo, ci mostra come si fa il riso pilaf e aggiunge colore, uova di quaglia e tanti consigli. Non perdete questa e le altre ricette di Sergio Barzetti, anche questo primo piatto riso pilaf con zucchine e uova di quaglia è perfetto per Pasqua ma ottimo sempre. Una ricetta per un risotto ricco con asparagi, zucchine, uova e fiori di zucca. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Sergio Barzetti – Riso pilaf con zucchine e uova di quaglia

Ingredienti: 300 g di riso Apollo, 20 uova di quaglia, 6 zucchine chiare, 200 g di asparagi verdi, 10 fiori di zucca, 80 g di olive taggiasche, 1 mazzetto di erba cipollina, 6 foglie di aglio orsino, 1 mazzo di basilico, 1 mazzetto di maggiorana, foglie di menta, 200 g di pinoli, foglie di alloro, brodo vegetale, sale e pepe, olio evo

Preparazione: come sempre dobbiamo preparare il brodo vegetale, aggiungiamo anche le erbe aromatiche raccolte in un mazzetto. Nella pentola adatta per il forno tostiamo il riso con un pochino di olio, solo dopo aggiungiamo il brodo bollente, fiamma alta, saliamo e copriamo. Mettiamo in forno a 180° per 11 minuti.

Facciamo andare in un pentolino anche i pinoli con olive taggiasche e olio. Cuociamo le uova di quaglia, le facciamo ovviamente sode ma basta solo un minuto dal bollore, poi versiamo subito nell’acqua e aceto, sarà facile togliere il guscio.

Laviamo le zucchine, tagliamo a dadini, versiamo nella teglia foderata con la carta forno, condiamo con sale, olio ed erbe aromatiche. Mettiamo in forno 15 minuti a 180 gradi.

Nella ciotola versiamo il riso cotto, il mix olive e pinoli, le zucchine, amalgamiamo. Serviamo il riso con asparagi lessati, le uova a metà, fiori di zucca.