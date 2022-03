Risotto asparagi e uovo fritto, la ricetta di Sergio Barzetti

Buonissimo il risotto di Sergio Barzetti con asparagi e uovo fritto, la ricetta del risotto di oggi 23 marzo 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Un risotto di Sergio Barzetti da copiare perché è un piatto unico, servito con asparagi cotti e crudi e con le uova fritte. In questo piatto di oggi di Barzetti c’è solo il burro niente olio, un sapore diverso dal solito. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici. Ecco come si fa il risotto bianco con asparagi e uova fritte di Sergio Barzetti. Appuntamento a domani su Rai 1 a mezzogiorno con altre ricette da non perdere.

Ricette Sergio Barzetti E’ sempre mezzogiorno – Risotto asparagi e uovo

Ingredienti: 320 g di riso Carnaroli, 850 g di asparagi bianchi, 4 uova bianche, 100 g di formaggio grattugiato, 100 g di burro, ½ bicchiere di vino bianco secco, 3 scalogni, 1 carota, foglie di alloro, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dal brodo con carota, scalogno, alloro, la parte dura degli asparagi.

Puliamo gli asparagi e una parte la lessiamo in acqua bollente per 6 minuti, scoliamo subito in acqua fredda. Tagliamo le punte e le passiamo in padella con un po’ di burro. I gambi li frulliamo con un po’ di brodo così abbiamo la crema di asparagi.

Altri asparagi crudi li tagliamo affettiamo sottili per la lunghezza e mettiamo in acqua e ghiaccio, li lasciamo crudi.

Nella pentola mettiamo gli asparagi rimasti e tagliati a dadini, aggiungiamo un po’ di burro e facciamo andare, solo dopo aggiungiamo il riso e facciamo tostare, aggiungiamo il brodo bollente e portiamo a cottura. Aggiungiamo il brodo bollente un po’ alla volta e alla fine la crema di asparagi, completiamo con un po’ di burro e formaggio grattugiato.

Cuociamo l’uovo fritto un po’ di burro, saliamo. Serviamo il risotto con gli asparagi crudi, le punte di asparagi saltate in padella e le uova fritte.