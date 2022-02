Frittelle di riso, la ricetta di Carnevale di Sergio Barzetti

Da non perdere le ricette di Carnevale di E’ sempre mezzogiorno e la ricetta delle frittelle di riso di Sergio Barzetti. Frittelle di riso con le mele, con la grappa, con il riso, il limone, latte e altro, ma anche la ricetta della salsa alle mele per accompagnare la ricetta golosa di oggi 24 febbraio 2022 di Sergio Barzetti. Come sempre le ricette di Sergio Barzetti sono perfette, spiegate nel dettaglio e molto originali. Ovviamente la ricetta di Carnevale di Barzetti è con il riso; ecco come si fanno le frittelle da E’ sempre mezzogiorno, le ricette del giovedì grasso.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Sergio Barzetti – Frittelle di riso per Carnevale

Ingredienti: 300 g di riso originario, 1 l di latte fresco, 200 ml di acqua, 1 limone, 150 g di zucchero, 4 tuorli, 100 g di farina di riso, 50 g di farina di mais, ½ mela Golden, 10 ml di grappa, sale

per completare: zucchero a velo, cannella in polvere

per la salsa alle mele: 2 mele Golden, 10 ml di grappa, il succo di 1 arancia, 50 g di zucchero di canna

Preparazione: nella pentola calda versiamo acqua e latte e aggiungiamo il riso, facciamo cuocere e mescoliamo ogni tanto. Facciamo cuocere circa 10 minuti, il riso deve assorbire i liquidi.

Versiamo i tuorli in una ciotola con lo zucchero, uniamo la farina di mais, un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. Togliamo la pentola con il riso dal fuoco e aggiungiamo la pastella con i tuorli, mescoliamo subito e uniamo la grappa e la scorza di limone grattugiata, mescoliamo e uniamo la farina di riso, la mela a pezzetti piccoli e mescoliamo bene. Facciamo raffreddare il tutto.

Ci aiutiamo con due cucchiai, formiamo le frittelle, le passiamo nella farina di mais sottile. Copriamo le frittelle e le mettiamo in frigo ma se non abbiamo tempo per farle rassodare bene le friggiamo subito in olio profondo e ben caldo. Facciamo dorare bene e scoliamo su carta da cucina. Completiamo con lo zucchero a velo e la cannella in polvere.

Se vogliamo fare la salsa alle mele frulliamo le mele sbucciate a pezzi con la grappa, zucchero di canna e succo d’arancia. Copriamo con la pellicola e mettiamo nel microonde 5 minuti, poi frulliamo. Serviamo le frittelle di riso con accanto la salsa alle mele.