Ricette Zia Cri: pomodori ripieni di riso

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri la ricetta dei pomodori ripieni di riso, la ricetta del 23 maggio 2022. Mancano poche puntate alla fine di E’ sempre mezzogiorno e le ricette di Zia Cri e degli altri protagonisti nella cucina di Antonella Clerici sono tutte per l’estate. Non saranno in onda ma lasciano tutti i piatti perfetti per i mesi caldi. La ricetta dei pomodori ripieni di riso è semplice ma Zia Cri scotta il riso per 3 minuti in acqua bollente, non più di tre minuti. Prepariamo la salsa con la polpa dei pomodori, tagliamo anche le patate a spicchi e in questo modo avremo un bel piatto per l’estate, classico ma con qualche idea in più di Cristina Lunardini. Ecco la ricetta.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Pomodori ripieni di riso

Ingredienti: 8 pomodori ramati, 200 g di riso arborio, 1 spicchio d’aglio, 200 g di passata di pomodoro, 80 g di pecorino, origano, prezzemolo, basilico, 800 g di patate, sale e pepe, olio evo

Preparazione: laviamo i pomodori, tagliamo la parte superiore, con delicatezza li svuotiamo, saliamo un pochino e li lasciamo scolare per 15 minuti, quindi capovolti.

La polpa dei pomodori la frulliamo con un po’ di sale, pepe macinato, un po’ di olio, origano, prezzemolo, lo spicchio di aglio, abbiamo la salsa.

In acqua bollente e salata scottiamo il riso, quindi solo 3 minuti al massimo, scoliamo e condiamo con la salsa frullata e con la passata di pomodoro e il pecorino grattugiato. Con il riso condito farciamo i pomodori salati e fatti scolare, li disponiamo nella teglia foderata con la carta forno. Nella teglia aggiungiamo anche le patate che abbiamo pelato e tagliato a spicchi, le condiamo direttamente in padella con un po’ di salsa frullata. Copriamo la teglia con la carta argentata e mettiamo in forno a 180° per 20 minuti, togliamo la carta e cuociamo altri 20 minuti.