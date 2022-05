Bomboloni alla crema, la ricetta di Zia Cri

E’ sempre golosa la ricetta dei bomboloni alla crema e la ricetta di Zia Cri di oggi 19 maggio 2022 è una vera delizia, semplice, perfetta. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei bomboloni di Zia Cri e la ricetta della crema pasticcera per rendere i dolci ancora più golosi. Possiamo farcire i bomboloni di Cristina Lunardini anche con la Nutella o con la crema, magari gustarli semplice e caldi. Ecco però la ricetta completa per fare i bomboloni alla crema di Zia Cri, la ricetta dei bomboloni fritti E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Bomboloni alla crema

Ingredienti per circa 18/20 pezzi – Per i bomboloni: 350 g di farina 00, 150 g di farina manitoba, 30 g di zucchero,1 uovo,1 tuorlo, 20 g di lievito di birra, 170 g di acqua, 60 g di burro, 7 g di sale, olio di semi di arachidi, zucchero a velo

Per la crema pasticcera: 500 ml di latte, la scorza di 1 limone, 140 g di zucchero, 4 tuorli, 20 g di amido di mais, 20 g di amido di riso, sale

Preparazione: In una ciotola grande versiamo le due farine, lo zucchero, le uova e il lievito di birra sbriciolato. Lavoriamo l’impasto incorporando poco alla volta l’acqua. Infine, aggiungiamo il burro e il sale, impastiamo il tutto e facciamo riposare l’impasto per circa 30 minuti poi stendiamo sul piano di lavoro e pieghiamo per due volte. Tiriamo l’impasto a uno spessore di 1,5 cm, tagliamo con un coppapasta di 4/5 cm e lasciamo lievitare sino al raddoppio. Friggiamo in olio caldo e profondo fino a doratura del bombolone girandolo più volte in cottura.Per la crema pasticcera: In una casseruola portiamo a ebollizione il latte con la scorza di limone e metà della dose di zucchero. In una ciotola lavoriamo i tuorli con la metà dello zucchero rimasta, aggiungiamo gli amidi e versiamo il composto nella casseruola con il latte. Cuociamo a fuoco dolce continuando a mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno fino a quando la crema non si sarà addensata. Facciamo raffreddare. Farciamo i bomboloni con la crema e completiamo con lo zucchero a velo.