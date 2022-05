Girella con gelato alle fragole, la ricetta di Zia Cri

E’ la ricetta della girella con gelato alle fragole di Zia Cri, è la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno per fare un rotolo ripieno di goloso gelato. Una ricetta dolce estiva suggerita da Zia Cri, una pasta biscotto facile da fare c he farciamo con il gelato che preferiamo, magari anche gelato al cioccolato, gelato alla vaniglia, gelato alla nocciola, a cui possiamo aggiungere quello che vogliamo e non solo le fragole. E’ una delle ricette di Zia Cri da provare subito e per tutta l’estate. Ecco come si fa il rotolo con gelato alle fragole e panna montata, le girelle con gelato di Zia Cri.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Rotolo con gelato alle fragole

Ingredienti per la pasta biscotto: 5 tuorli, 30 g di zucchero, 6 albumi, 75 g di zucchero, 85 g di farina 00, 45 ml di latte, 60 ml di olio di semi

Gelato alle fragole e per decorare: 200 g di fragole, menta

Preparazione: montiamo gli albumi a neve e aggiungiamo un po’ alla volta lo zucchero, i 75 g. A parte montiamo i tuorli con i 30 g di zucchero. Usiamo adesso la spatola e aggiungiamo i tuorli agli albumi, lavoriamo con delicatezza. Poi uniamo la farina setacciata che alterniamo alla mix di latte e olio di semi, amalgamiamo bene il tutto usando la frusta. Versiamo il composto sulla teglia del forno foderata con la carta forno, livelliamo e abbiamo uno spessore di 1 cm. Mettiamo in forno a 170° per 15 minuti. Il rettangolo di pasta biscotto ancora caldo lo copriamo con un canovaccio umido, arrotoliamo e facciamo raffreddare.

Adesso srotoliamo e farciamo con il gelato alle fragole fatto un po’ ammorbidire, aggiungiamo le fragole a pezzi, arrotoliamo stretto e chiudiamo nella pellicola, mettiamo nel congelatore e dopo qualche ora tagliamo a fette. Serviamo le girelle al gelato con panna montata e fragole.