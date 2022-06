Ricette Mattia e Mauro Improta: frittatine di spaghetti alla Nerano

La ricetta delle frittatine di spaghetti alla Nerano di Mauro e Mattia Improta, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 giugno 2022. Un piatto gustoso per l’estate perché gli spaghetti alla Nerano sono gli spaghetti con le zucchine e questo diventa una frittata di pasta, delle frittatine. In pratica dalla cucina di Antonella Clerici abbiamo due ricette in una perché prima impariamo come si fa la pasta alla Nerano, la pasta con le zucchine e poi anche le frittatine di pasta. Il tutto è molto goloso perché ovviamente le friggiamo non le cuociamo al forno come invece vorrebbe la dottoressa Evelina Flachi. Ecco come si fanno le frittate di pasta con le zucchine, la ricetta degli Improta.

Frittatine di spaghetti alla Nerano – Ricette E’ sempre mezzogiorno Improta

Ingredienti: 300 g spaghetti, 3 zucchine, 1 mazzetto di basilico, 100 g di burro, 60 g di formaggio grattugiato, 100 g provolone dolce, 4 uova, 500 ml di olio di semi, sale e pepe, olio evo

Per la salsa di provolone: 100 g provolone del monaco, 100 g latte, 100 g panna

Preparazione: tagliamo le zucchine a rondelle e le friggiamo in padella in olio profondo e ben caldo, facciamo dorare, scoliamo su carta da cucina e teniamo da parte.

Per la salsa di formaggio versiamo latte e panna nel pentolino, scaldiamo ma non troppo e aggiungiamo il formaggio grattugiato, mescoliamo e facciamo sciogliere fuori dal fuoco.

Cuociamo gli spaghetti e scoliamo ben al dente, condiamo con le zucchine fritte e con il basilico fresco spezzettato. Adesso ci aiutiamo con le forchette e formiamo dei nidi di spaghetti, le frittatine che cuociamo nella padella con un po’ di olio; possiamo anche aiutarci con il coppapasta così saranno perfette. Cuociamo sui due lati e serviamo completando con la salsa di formaggio.