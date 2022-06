Tris di paste estive, le ricette di Antonella Ricci, questa è la ricetta E’ sempre mezzogiorno per l’estate da non perdere. In realtà sono tre ricette in una perché si parte con la stessa base, con la pasta che preferiamo cotta al dente e condita con un filo di olio. Poi ci prendiamo tutto il tempo per condire le tre paste estive, i tre primi piatti dell’estate. E’ una bella idea ma possiamo anche servire la pasta tiepida se preferiamo, basta aggiungere le cose cotte calde e non attendere che siano fredde. Non perdete questa e le altre ricette estive, le tre paste estive. Ecco come si fanno.

Ricette di Antonella Ricci – Tris di paste estive

Ingredienti – Primo condimento: 1 melanzana, 10 pomodorini gialli, 1 avocado, succo di limone, 1 spicchio d’aglio, cacio ricotta affumicata, menta, sale e pepe, olio evo, olio

Secondo condimento: 10 g capperi, 1 barattiere, 20 olive nere denocciolate, 1 cipollotto, origano, 20 pomodori piccadilly, 1 peperoncino, sale e pepe, olio evo

Terzo condimento: 3 asparagi, 10 fagiolini, 1 zucchina, salicornia, la buccia di 1 limone, 20 g di caprino, sale e pepe rosa

Preparazione: iniziamo con la cottura della pasta, scoliamo al dente e dividiamo in tre ciotole, condiamo tutte e tre con un pochino di olio di oliva, mescoliamo e lasciamo raffreddare.

Per la prima pasta tagliamo le melanzane a dadini e friggiamo in olio profondo, scoliamo si carta da cucina. Nella stessa padella pulita versiamo un filo di olio e facciamo andare con lo spicchio d’aglio, poi uniamo i pomodorini gialli a metà, facciamo andare poco tempo. Alla pasta aggiungiamo le melanzane fritte, l’avocado a dadini, il formaggio cacio ricotta grattugiato grosso, mescoliamo e poi ancora sale, pepe e facciamo insaporire prima di servire.

Per il secondo condimento un filo di olio in padella, il cipollotto a fettine sottili, facciamo andare e uniamo i pomodori a metà, sale, olio, origano e facciamo andare, poi frulliamo il tutto. Tagliamo il cetriolo barattiere a dadini e condiamo con il trito di olive, capperi e peperoncino. Aggiungiamo tutto nella pasta e mescoliamo, facciamo insaporire prima di servire.

Per la terza tagliamo le zucchine a dadini che saltiamo in padella con un po’ di olio, saliamo. Lessiamo i fagiolini, tagliamo a tocchetti. Facciamo la stessa cosa con salicornia e asparagi. Versiamo tutto nella pasta, poi olio scorza di limone grattugiata, sale, pepe, mescoliamo e serviamo con caprino fresco che abbiamo prima ben lavorato.