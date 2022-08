Tagliolini al limone è la ricetta veloce di Marco Bottega

Da non perdere la ricetta dei tagliolini al limone di Marco Bottega, una super ricetta veloce da Camper

Tagliolini al limone, la ricetta di Camper suggerita da Marco Bottega. Lo chef ci suggerisce un primo piatto estivo ma perfetto davvero per tutte le stagioni perché le alici sotto sale le troviamo sempre e sono ottime in cucina. Burro, alici e limoni non trattati, ovviamente tagliolini, sale e olio di oliva, un pochino di origano fresco e non serve altre per preparare in pochi minuti questi tagliolini al limone e acciughe di Marco Bottega. E’ davvero un piatto da copiare, un primo piatto al limone e ovviamente i limone che utilizziamo devono essere biologici, non trattati. Marco Bottega usa sia il succo di limone che la scorza grattugiata di limone ma tutto aggiunto fuori dal fuoco. Ecco la ricetta dei tagliolini al limone da Camper.

Ricette Camper di Marco Bottega – Tagliolini al limone

Ingredienti e preparazione: in padella facciamo sciogliere il burro con un po’ di olio, aggiungiamo le alici, usiamo le alici sotto sale. Le alici vanno prima messe in una ciotola con un po’ di acqua, le lasciamo qualche secondo e poi le preleviamo sgocciolando bene, lasceranno il sale in eccesso nell’acqua. Facciamo sciogliere le acciughe nella padella con olio e burro fuso.

Nella pentola con acqua bollente e salata versiamo i tagliolini, cuociamo seguendo con attenzione i tempi di cottura. Versiamo un po’ di acqua di cottura nella padella con il sughetto. La pasta è pronta, scoliamo i tagliolini e versiamo in padella, facciamo saltare e lasciamo in padella fuori dal fuoco per un minuto. Aggiungiamo adesso un pochino di burro e facciamo saltare sempre fuori dal fuoco. Completiamo con poche gocce di succo di limone e con un pochino di scorza di limone grattugiata.

Tagliamo le fettine di limone sottili e le adagiamo sul piatto. Al centro disponiamo i tagliolini, ancora un po’ di scorza di limone grattugiata, ovviamente facciamo attenzione ad evitare la parte bianca del limone perché è amara. Inoltre. Poche foglioline di origano fresco e un filo di olio di oliva crudo. Serviamo subito il goloso primo piatto di Marco Bottega a cui possiamo abbinare un vino banco con una nota limonata e agrumata.