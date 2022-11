Pasta patate e provola, ricetta di Mauro Improta

Una ricetta da non perdere di Mauro Improta, la pasta patate e provola dalle ricette E' sempre mezzogiorno

Da non perdere la ricetta della pasta e patate con provola di Mauro Improta. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Non a tutti piace la pasta e patate con provola perché la tradizione è senza formaggio ma pasta patate e provola è davvero un piatto molto goloso. Passo dopo passo lo che napoletano di E’ sempre mezzogiorno suggerisce come preparare un piatto di pasta patate e formaggio davvero perfetto. Pomodori, cipollotti, aglio, sedano, guanciale, provola affumicati e formaggi da grattugiare. Non perdete questa e le altre ricette di Mauro Improta con Antonella Clerici, oggi giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1 ovviamente a mezzogiorno.

Ricette Mauro Improta – Pasta patate e provola E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di pasta mista, 4 patate medie, 1 cipollotto,1 spicchio d’aglio, 2 coste di sedano,100 g di guanciale, 200 g di provola affumicata, 50 g di formaggio grattugiato, 30 g di pecorino grattugiato, 80 g di crosta di formaggio, 10 pomodorini, basilico, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tagliamo il guanciale a pezzetti, a listarelle. In pentola scaldiamo mettiamo aglio e il guanciale, facciamo andare, attenzione a non farlo bruciare. Uniamo il sedano e il cipollotto tritati in modo sottile, facciamo andare. Poi aggiungiamo i pomodori tagliati, mescoliamo e facciamo scaldare, un po’ di minuti di cottura e uniamo le patate tagliate a dadini piccoli. Aggiungiamo anche il basilico fresco, se piace anche abbondante, e facciamo scaldare. Aggiungiamo l’acqua calda, deve coprire il tutto. Mettiamo il coperchio e cuociamo 20 minuti ma non esageriamo perché le patate non si devono rovinare.

Adesso aggiungiamo la pasta mista e mescoliamo più volte mentre cuoce. Lasciamo molto al dente, aggiungiamo la provola a dadini piccoli, i formaggi grattugiati e mescoliamo bene, si devono sciogliere. Serviamo ben calda.