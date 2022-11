Ricette Daniele Persegani: mezzemaniche cannellini e pancetta

Ottima ricetta di Daniele Persegani, le mezzemaniche cannellini e pancetta

Un’altra ricetta di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle mezzemaniche con cannellini e pancetta, la ricetta della pasta e fagioli di Persegani. Non è la classica ricetta pasta e fagioli ma una vera golosità, un primo piatto dal gran sapore. Daniele Persegani aggiunge alla ricetta della pasta con i cannellini anche la pancetta, il concentrato di pomodoro, sceglie il vino bianco, la salvia e il rosmarino. Non mancano pepe e formaggio grattugiato stagionato. Non perdete questa e le altre ricette di Daniele Persegani ma anche le altre golose idee proposte ogni giorno nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, dal lunedì al venerdì. Mezzemaniche o pasta mista, voi cosa scegliete per questo primo piatto a base di fagioli?

Ingredienti: 320 g di mezze maniche rigate,150 g di pancetta stagionata a fettine, 250 g di fagioli cannellini lessati, 2 scalogni, 1 bicchiere di vino bianco, 1 rametto di rosmarino, 50 g di triplo concentrato di pomodoro,100 g di formaggio grattugiato stagionato, 1 mazzetto di salvia, sale e pepe

Preparazione: tagliamo la pancetta a listarelle o a dadini. In padella scaldiamo un po’ di olio di oliva, facciamo soffriggere lo scalogno tritato, facciamo attenzione che non si bruci altrimenti il sapore sarà amaro,aggiungiamo la pancetta e il rosmarino, scaldiamo bene e aggiungiamo i cannellini già lessati, facciamo andare per qualche minuto. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, il vino.

Cuociamo la pasta in acqua bollente salata. Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura ai fagioli, facciamo cuocere qualche minuto. Solo alla fine aggiungiamo la salva fresca e metà del formaggio grattugiato. Scoliamo la pasta molto al dente e versiamo nel sughetto, facciamo insaporire. Completiamo con il formaggio grattugiato, pepe e serviamo. Possiamo scegliere il formaggio stagionato che preferiamo, parmigiano, grana o pecorino.