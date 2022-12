Un primo piatto molto goloso, i cannelloni ripieni di tortellini, la ricetta di Daniele Persegani

Un primo piatto super goloso è la ricetta dei cannelloni ripieni di tortellini di Daniele Persegani, la ricetta dei cannelloni con sorpresa di tortellini, il primo piatto di oggi 19 dicembre 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Tante le ricette E’ sempre mezzogiorno che possiamo utilizzare per le feste di Natale e Capodanno, anche questa dei cannelloni con ripieno di tortellini al ragù. Una ricetta per la domenica, per le feste, una ricetta che ci permette di preparare la pasta così ricca con largo anticipo. Possiamo preparare il ragù e i tortellini già cotti, possiamo preparare la sfoglia verde e la besciamella e solo poco prima del pranzo mettere tutto in forno. Ecco la ricetta dei cannelloni con tortellini di Persegani.

Cannelloni con sorpresa di tortellini ricetta Daniele Persegani – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 350 g di tortellini di carne con sfoglia sottile,100 g di formaggio grattugiato, 80 g di burro

Per la besciamella: 1 l di latte, 100 g di burro, 70 g di farina

Per la salsa bolognese: 100 g di sedano carote e cipolle tritati fini, 300 g di macinato misto, 2 scatole di pelati passati,1 bicchiere di vino rosso, 1 mazzetto di erbe aromatiche, 200 g di piselli lessati, olio evo, sale e pepe

Per la pasta all’uovo: 300 g di farina, 2 uova, 70 g di purea di spinaci, olio di semi

Preparazione: nella pentola facciamo andare il trito di sedano, cipolla e carote con un po’ di olio, aggiungiamo poi la carne macinata, il mazzetto di erbe e facciamo andare, solo dopo sfumiamo col vino rosso. Uniamo i pelati passati e facciamo cuocere. Saliamo, pepiamo e alla fine aggiungiamo i piselli lessati, facciamo insaporire e facciamo poi raffreddare il tutto.

Abbiamo le sfoglie già pronte o impastiamo farina e uova con purea di spinaci. Lessiamo velocemente le sfoglie verdi in acqua bollente e salata, scoliamo con delicatezza e facciamo raffreddare sul canovaccio.

cuociamo i tortellini e condiamo col ragù raffreddato. Su ogni sfoglia disponiamo i tortellini al ragù, arrotoliamo e abbiamo i cannelloni che disponiamo nella teglia. Copriamo con la besciamella e tanto formaggio grattugiato, fiocchetti di burro e mettiamo in forno a 180° per 25 minuti.