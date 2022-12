Sartù delle feste, ricetta di Mauro Improta

Non può mancare per le feste la ricetta del sartù di Mauro Improta

Il sartù delle feste, la ricetta di oggi 20 dicembre 2022 di Mauro Improta, la ricetta che non può mancare. Un goloso risotto condito con un ragù perfetto, poi il ripieno di mozzarella, piselli, funghi e formaggio. Non perdete le ricette di Natale di E’ sempre mezzogiorno, le ricette di Mauro e Mattia Improta. Il sartù di riso è sempre un’ottima ricetta, un ottimo primo piatto che possiamo preparare in anticipo. Ecco come si fa il sartù delle feste degli Improta. Appuntamento dal lunedì al venerdì per le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le altre ricette per le feste.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mauro Improta – Sartù delle feste

Ingredienti: 1 kg di riso arborio,1 cipolla, 2 l di passata di pomodoro, ½ bicchiere di vino rosso, ½ bicchiere di vino bianco, 2 salsicce, 2 spuntature di maiale, 200 g di funghi secchi, 400 g di piselli,150 ml di olio evo,100 g di formaggio grattugiato, 80 g di pecorino, 200 g di fior di latte, 1l di brodo vegetale, 6 uova intere,100 g di burro,100 g di pangrattato, 60 g di concentrato di pomodoro, basilico, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dal ragù e nella pentola scaldiamo un pochino di olio, aggiungiamo spuntature e salsiccia e facciamo rosolare, poi sfumiamo con il vino rosso e solo dopo aggiungiamo concentrato di pomodoro e passata di pomodoro. Facciamo cuocere coperto per 2 ore, saliamo, pepiamo e cuociamo ancora un pochino. Sbricioliamo le sfilacciamo la carne e rimettiamo nel sugo.

Per il risotto tostiamo il riso in pentola a secco, poi sfumiamo con il vino bianco, bagniamo con il brodo e facciamo cuocere, aggiungiamo un po’ alla volta il brodo bollente necessario. Aggiungiamo parte del ragù.

Cuociamo i piselli in padella con un po’ di olio e acqua, saliamo. Aggiungiamo i funghi secchi rinvenuti in acqua, facciamo insaporire, aggiungiamo buona parte al riso. Imburriamo lo stampo a ciambella da 26 cm e spolveriamo con il pane grattugiato. Versiamo metà del riso condito e aggiungiamo le uova sode a pezzi, piselli e funghi mozzarella a dadini, il resto del riso e mettiamo in forno mezz’ora a 180°. Serviamo ben caldo aggiungendo altro ragù e formaggio grattugiato.