Gnocchi alla parigina, la ricetta di Chloe Facchini

Sono buonissimi gli gnocchi alla parigina, la ricetta è di Chloe Facchini

Che bontà gli gnocchi alla parigina, il primo piatto di oggi 11 gennaio 2023 di Chloe Facchini per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Gnocchi alla parigina, gnocchi con tanto formaggio, con la salsa a base di besciamella e groviera. Come sempre le ricette di Chloe Facchini sono perfette e a noi non resta che preparare questo primo piatto per tutta la famiglia, per gli amici. Possiamo preparare tutto in anticipo e poi fare gli gnocchi. Magari usiamo il coltello, sembra un po’ complicata l’idea dello spago sulla pentola. Ecco la ricetta di Facchini e Antonella Clerici per fare gli gnocchi alla parigina.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Chloe Facchini – Gnocchi alla parigina

Ingredienti per gli gnocchi: 300 ml di latte, 130 g di farina tipo 0, 3 uova, 60 g di formaggio grattugiato, 50 g di burro, noce moscata, sale

Per la salsa: 100 g di groviera, 350 ml di latte, 50 g di burro, 30 g di farina 00, 110 g di formaggio grattugiato, sale e pepe

Preparazione: nella pentola mettiamo il burro e facciamo sciogliere, aggiungiamo la farina e mescolando facciamo cuocere, bastano due minuti, aggiungiamo il latte fresco, sempre mescolando portiamo a bollore. Saliamo e pepiamo, aggiungiamo la noce moscata grattugiata e alla fine il formaggio grattugiato. Amalgamiamo e versiamo nella planetaria, usiamo la foglia. Aggiungiamo le uova una alla volta. Versiamo il composto nella sacca da pasticceria e mettiamo in frigo, lasciamo raffreddare bene.

Passiamo alla salsa e nella pentola versiamo il burro e la farina, mescoliamo, facciamo andare pochi minuti e uniamo il latte freddo, sale, pepe e al bollore uniamo il groviera grattugiato, mescoliamo ancora.

In una pentola d’acqua che facciamo bollire leghiamo lo spago da una maniglia all’altra, sarà il nostro attrezzo per fare gli gnocchi. Prendiamo la sacca in frigo, spremiamo e sullo spago tagliamo gli gnocchi, facciamo cadere in acqua. Sono cotti quando salgono a galla, scoliamo con delicatezza e facciamo raffreddare un po’ sulla teglia.

Nella pirofila versiamo un po’ di salsa al formaggio, versiamo gli gnocchi, altra salsa e completiamo col formaggio grattugiato. Mettiamo in forno 10 minuti circa a 220 gradi.