Ricette Zia Cri: mezze maniche porri e zucca

La ricetta del primo piatto di Zia Cri mezzemaniche porri e zucca da E' sempre mezzogiorno

Che buon il primo piatto di Zia Cri di oggi 16 gennaio 2023, la ricetta delle mezze maniche porri e zucca, la ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta in questo periodo. Possiamo anche fare un piatto unico a pranzo con questa ricetta della pasta zucca e porri di Cristina Lunardini. E’ un bel piatto colorato perché non lasciamo che zucca e porri si rovinino, infatti li tagliamo a pezzetti piccoli o molto sottili. In più la cialda sbriciolata suggerita nella stessa ricetta di Cristina Lunardini darà un tocco in più, quel tocco croccante che possiamo aggiungere anche su altri piatti di pasta. Ecco la ricetta da provare subito, la ricetta di Zia Cri della pasta zucca e porri dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Non perdete l’appuntamento di domani, come sempre alle 12 con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Mezze maniche porri e zucca

Ingredienti: 320 g di mezze maniche, 2 porri, 150 g di zucca,1 mazzetto di erbe aromatiche, 40 g di uvetta, 50 g di pecorino grattugiato, olio evo, sale e pepe

Per la cialda: 150 g di pecorino grattugiato, 40 g di farina di mais fioretto

Preparazione: in padella versiamo un pochino di olio, scaldiamo e aggiungiamo il porro affettato sottile e la zucca a dadini molto piccoli. Saliamo, pepiamo, mescoliamo, facciamo andare con un mestolo di acqua di cottura, solo alla fine aggiungiamo l’uvetta ammollata.

Prepariamo la cialda mescolando in una ciotola la farina di masi, il pecorino grattugiato e il trito di erbe aromatiche. Versiamo il tutto sulla teglia foderata con la carta forno, lo spessore deve essere molto sottile. Mettiamo in forno a 180° facciamo dorare. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare e poi sbricioliamo.

Cuociamo la pasta e scoliamo al dente, versiamo nella padella con porri e zucca, aggiungiamo il pecorino grattugiato, facciamo saltare e poi serviamo completando con la cialda sbriciolata.