Focaccia valdostana, la ricetta di Fulvio Marino

La super ricetta della focaccia valdostana ripiena, la ricetta di Fulvio Marino

Che bontà la focaccia valdostana di Fulvio Marino, la focaccia ripiena di prosciutto cotto e formaggio da E’ sempre mezzogiorno. Una vera delizia per tutta la famiglia ma occorre un po’ di pazienza per preparare questa focaccia farcita di Fulvio Marino, la ricetta del 13 gennaio 2023 E’ sempre mezzogiorno. Più lievitazioni, sia in frigo che a temperatura ambiente e poi la cura della farina di segale tostata. Non perdete questa ricetta della focaccia di Fulvio Marino per le nuove ricette di Antonella Clerici e le altre golosità da provare, tutte. Ecco gli ingredienti, le dosi perfette per fare questa ottima focaccia.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Focaccia valdostana

Ingredienti per l’impasto: 450 g di farina tipo 0, 50 g di segale integrale, 330 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, 30 g di olio evo, 11 g di sale

Per farcire: 200 g di prosciutto cotto, 150 g di fontina

Preparazione: abbiamo la farina di segale e va tostata, lo facciamo in padella per qualche minuto, poi la versiamo in una ciotola e la facciamo raffreddare.

In una ciotola più grande versiamo la farina 0 e 250 g di acqua, mescoliamo e lasciamo da parte, coperto per 1 ora a temperatura ambiente. Trascorso questo tempo aggiungiamo anche metà della farina di segale tostata e raffreddata: uniamo anche il lievito fresco di birra sbriciolato e un altro po’ di acqua. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Continuiamo ad impastare e uniamo l’olio, impastiamo e copriamo il tutto. Facciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente e poi 1 ora in frigo.

L’impasto lievitato lo dividiamo in 4 parti, due un po’ più grandi delle altre. Dobbiamo preparare due focacce.

Mettiamo i panetti sulla teglia, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Poi spolveriamo il tavolo con la farina di segale tostata avanzata e stendiamo i panetti, otteniamo i dischi, due più grandi.

Ungiamo la teglia tonda, disponiamo il disco grande, farciamo con il prosciutto cotto e la fontina. Copriamo col disco piccolo, chiudiamo bene i bordi e facciamo lievitare 30 minuti. Ungiamo la superficie con l’olio. Mettiamo in forno a 230° per 20 minuti. Facciamo lo stesso con l’altra focaccia.