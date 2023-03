Gnocchi di semolino farciti è la golosa ricetta di Barbara De Nigris da non perdere

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta degli gnocchi di semolino farciti, la ricetta di Barbara De Nigris. Palline di semolino golose perché ripiene con formaggio e speck ma sono anche belle da vedere perché diventano mimose adagiate su un letto di spinaci crudi. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta degli gnocchi di semolino farciti. Ottimi ovviamente quando fa freddo ma perfetti da gustare sempre. Appuntamento con le altre ricette di Antonella Clerici ogni giorno dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – Gnocchi di semolino farciti

Ingredienti per gli gnocchi: 600 ml di latte intero, 6 g di sale, 2 tuorli, 1 g di pistilli di zafferano, 80 g di formaggio grattugiato, 20 g di burro, 180 g di semolino, noce moscata

Per il ripieno: 40 g di emmental a fette, 40 g di edamer a fette, 80 g di speck a fette, 40 g di formaggio grattugiato

Per completare: 40 g di formaggio grattugiato, 30 g di burro fuso, 80 g di spinacini

Preparazione: nella pentola versiamo il latte, sale, burro, zafferani, noce moscata, facciamo scaldare e poi versiamo a pioggia il semolino mescolando con la frusta. Evitiamo i grumi, mettiamo sul fuoco e sempre mescolando otteniamo il composto simile alla polenta. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il formaggio grattugiato e i tuorli, mescoliamo subito. Facciamo intiepidire.

Passiamo al ripieno e tritiamo al coltello i formaggi, lo speck e mescoliamo.

Dall’impasto raffreddato otteniamo 4 panetti, facciamo dei rotolini ben spessi, tagliamo a fette e ogni fetta la schiacciamo, abbiamo dei dischetti.

Su ogni discetto adagiamo il ripieno, chiudiamo e formiamo le palline. Disponiamo le palline sulla teglia foderata con la carta forno e formiamo le mimose.

Spennelliamo con il burro fuso e poi formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 200° per circa 15 minuti. Completiamo con gli spinaci crudi a striscioline come base delle mimose.