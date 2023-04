Crepes alla mornay di asparagi è la golosa ricetta di Daniele Persegani per un primo piatto da scoprire

Un primo piatto di Daniele Persegani da provare subito, le crepes con salsa mornay e asparagi, una ricetta E’ sempre mezzogiorno. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno una gustosa idea di Persegani, le cprese con ripieno di salsa, prosciutto cotto e apsaragi. La salsa mornay è una besciamella a cui si aggiungono i formaggi e i tuorli, il risultato è molto cremsoo, goloso, buonissimo. Alla salsa mornay Persegani aggiunge poi la panna, scalda il tutto su questa serve i suoi fagottini. Non perdete questa e le altre ricette di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno.

Crepes alla mornay di asparagi ricetta Daniele Persegani – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per le crepes: 180 g di farina 00, 3 uova, ½ l di latte, 100 g di purea di asparagi verdi

Per il ripieno: 50 g di farina, 50 g di burro, ½ l di latte, 4 tuorli, 100 ml di panna fresca, 300 g di asparagi bianchi, 150 g di gruyère grattugiato, 80 g di fontina, 80 g di formaggio grattugiato, 1 porro, 150 g di prosciutto di Praga a fette, noce di burro abbondante, pepe nero in grani, sale e pepe, olio evo

Per decorare: 50 g di asparagi bianchi, 50 g di asparagi verdi

Preparazione: facciamo le crepes e nella ciotola sbattiamo le uova con la purea di asparagi, poi versiamo la farina un po’ alla volta, mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta il latte, lavoriamo il tutto e facciamo riposare 30 minuti.

Sciogliamo un pochino di burro nella padella antiaderente e versiamo un mestolo di pastella, creiamo la crepes sottili, aggiungiamo il burro all’occorrenza.

Per la besciamella sciogliamo il burro nella pentola, versiamo la farina, mescoliamo e facciamo dorare, uniamo il latte, il pepe macinato fresco, mescoliamo e facciamo addensare. Togliamo dal fuoco e versiamo il gruyère grattugiato e la fontina grattugiata, facciamo sciogliere e uniamo anche i tuorli, mescoliamo subito e abbiamo la salsa mornay.

Con il pelapatate tagliamo le fettine per la lunghezza, immergiamo in acqua e ghiaccio. Una parte degli asparagi la tagliamo a pezzetti e saltiamo in padella, olio e sale.

Farciamo le crepes con un cucchiaio di salsa mornay , gli asparagi a pezzetti cotti, il prosciutto cotto. Chiudiamo le crepes come fagottini, disponiamo nella teglia imburrata e copriamo con la carta alluminio. In forno a 150° per circa 20 minuti.

Adesso alla salsa mornay aggiungiamo la panna e mescoliamo bene. Serviamo le crepes sulla salsa e completiamo con gli asparagi lunghi.