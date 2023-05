Vesuvi fumanti: pasta melanzane e datterini, ricetta di Antonella Ricci

La ricetta di Antonella Ricci per la pasta con melanzane, datterini e altro

Dalle nuove ricette di Antonella Ricci la ricetta della pasta vesuvi fumanti ovvero la pasta con melanzane e pomodorini. È una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da provare subito, è un primo piatto davvero goloso, finale è diverso dagli altri. Antonella Ricci propone come formato di pasta i vesuvi ma possiamo utilizzare anche altro formato. Sedano, cipollotto, melanzana, ventricina, pinoli, datterini rossi, datterini gialli e formaggio grattugiato e pochi altri ingredienti e avremo in poco tempo i vesuvi fumanti, un primo piatto da non perdere. Ecco la ricetta del 10 maggio 2023 E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici e i suoi bravissimi chef in cucina, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su Rai 1.

Vesuvi fumanti ricetta E’ sempre mezzogiorno – Antonella Ricci

Ingredienti: 280 g di vesuvi, 1 melanzana, 100 g di ventricina, 30 g di trito di sedano e cipollotto, 20 g di pinoli, 1 cucchiaio di aceto di mele, 5 pomodorini datterini rossi, 5 pomodorini datterini gialli, 80 g di formaggio grattugiato, Basilico, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: la ventricina è un salume piccante, la tagliamo a pezzetti piccoli e mettiamo in padella senza altri grassi, facciamo andare e poi la togliamo e teniamo da parte. Tritiamo il cipollotto il sedano e lo facciamo andare nella stessa padella con ancora il grasso della ventricina. Aggiungiamo i pomodorini rossi e facciamo appassire.

La melanzana la tagliamo a dadini e friggiamo in olio profondo, facciamo dorare e poi scoliamo. Aggiungiamo le melanzane fritte in padella con il sughetto.

Tagliamo i pomodorini gialli a pezzetti e li pestiamo con i pinoli aggiungendo anche sale, pepe e un pochino di aceto di mele.

Cuociamo la pasta, scoliamo al dente e versiamo nella padella con il sughetto, facciamo saltare e completiamo con basilico fresco e formaggio grattugiato. Serviamo il vesuvi ben caldi aggiungendo gocce di pesto appena preparato.