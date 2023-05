Ricette Antonio Paolino: paccheri con mortadella, burrata e pistacchio

Paccheri con mortadella, burrata e pistacchio, la ricetta E' sempre mezzogiorno di Antonio Paolino

Dalle nuove ricette di Antonio Paolino la ricetta dei paccheri con mortadella, burrata e pistacchio, la golosa ricetta E’ sempre mezzogiorno. Con questa ricetta dello chef salernitano non facciamo solo un bel piatto di pasta colorato e gustoso ma impariamo anche come si fa il pesto di pistacchi, così non lo compriamo ma lo facciamo in casa, è semplice e sarà ancora più buono. Poi mortadella e cipollotto in padella e basta cuocere la pasta e tutto è pronto. Ecco la ricetta del 15 maggio 2023 di Antonio Paolino, la ricetta dei paccheri con mortadella, pesto di pistacchi e burrata di Antonio Paolino.

Ingredienti: 320 g di paccheri, 1 cipollotto,180 g di burrata,150 g di mortadella, 60 g di formaggio grattugiato, granella di pistacchi, basilico fresco, olio evo

Per il pesto di pistacchi: 200 g di pistacchi, 40 g di formaggio grattugiato, un ciuffo di basilico, ½ spicchio di aglio, 100 g di olio evo, sale e pepe

Preparazione: sgusciamo i pistacchi e li lessiamo per pochi secondi, scoliamo e versiamo sul canovaccio, così li asciughiamo strofinando e va via la pellicina. Versiamo nel mixer e frulliamo con basilico fresco, formaggio grattugiato, sale, pepe, aglio se vogliamo e olio di oliva. Abbiamo il goloso pesto di pistacchi.

Tritiamo il cipollotto e lo facciamo andare in padella con un po’ di olio, solo dopo aggiungiamo la mortadella che abbiamo tagliato a dadini e facciamo andare per poco tempo, si deve insaporire il tutto e ben scaldare.

Cuociamo la pasta, scoliamo al dente e versiamo in padella con la mortadella, un mestolo di acqua di cottura e facciamo saltare. Togliamo dal fuoco e mantechiamo con il pesto di pistacchi e formaggio grattugiato. Serviamo i paccheri completando con la burrata in ogni piatto e con la granella di pistacchi.