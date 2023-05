Ricette Antonio Paolino, parmigiana di melanzane in bianco

Una ricetta favolosa di Antonio Paolino, la parmigiana di melanzane in bianco

La parmigiana di melanzane è sempre uno dei piatti più apprezzati da tutti ma questa parmigiana di melanzane in bianco di Antonio Paolino è di certo la ricetta da provare subito e per tutta l’estate. Parmigiana di melanzane in bianco, una delle ricette di oggi 12 maggio 2023 della puntata del venerdì di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Come sempre lo chef salernitano ci regala piatti molto golosi e anche facili da preparare. Perfetti per tutta la famiglia punto la parmigiana di melanzane è sempre buonissima, le melanzane in questo caso vengono fritte soltanto aggiungendo l’amido di mais, l’uovo viene poi aggiunto strato per strato punto non perdete queste le altre ricette di Antonio Paolino, ecco come si fa la parmigiana di melanzane in bianco.

Parmigiana di melanzane in bianco di Antonio Paolino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di melanzane, 150 g di amido di mais, 400 g di provola, 200 g di prosciutto cotto, 120 g di formaggio grattugiato, 1 l di olio di semi di girasole, 4 uova, basilico fresco

Per la besciamella: 500 ml di latte, 40 g di amido di mais, 40 g di burro, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: togliamo la buccia alle melanzane e le tagliamo a fette per la lunghezza. Passiamo le melanzane nell’amido di mais e le friggiamo subito in olio ben caldo e profondo.

Sbattiamo le uova con sale, pepe e formaggio grattugiato.

Prepariamo la besciamella facendo sciogliere il burro nella pentola e aggiungendo l’amido di mais, mescoliamo e facciamo dorare poi aggiungiamo il latte e sempre mescolando facciamo addensare il composto, aggiungiamo anche sale, pepe e noce moscata.

Versiamo un po’ di besciamella nella teglia e sopra disponiamo uno strato di melanzane fritte, aggiungiamo altra besciamella e poi parte del composto di uova. Aggiungiamo anche il basilico spezzettato con le mani, dadini di provola, formaggio grattugiato e fette di prosciutto cotto. Aggiungiamo un altro strato di melanzane proseguiamo fino a terminare gli ingredienti. Completiamo con la besciamella, il composto di uova e il formaggio grattugiato. Mettiamo in forno 20 minuti a 180 ° con un foglio di alluminio sopra la teglia e poi altri 10 minuti sempre a 180 ° ma senza foglio.