Ricette Fulvio Marino: pizza maggiolina

Che buona la pizza maggiolina di Fulvio Marino dalle ricette E' sempre mezzogiorno, la pizza ripiena

Dalle nuove ricette di Fulvio Marino la ricetta del 12 maggio 2023 per fare la pizza maggiolina. E una pizza ripiena e come sempre Fulvio Marino con le sue ricette da E’ sempre mezzogiorno ci suggerisce tutti i passaggi e le dosi precise per ottenere una pizza farcita buonissima, perfetta. La ricetta della pizza maggiolina prevede un ripieno di erbe di campo, formaggio a fette, salame cotto, e uova sode. Come sempre per ottenere una pizza soffice e leggera Fulvio Marino suggerisce più lievitazioni, il tutto lo troviamo di seguito nella preparazione passando dall’impasto alla cottura delle erbe di campo. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici, le puntate di E’ sempre mezzogiorno.

Pizza maggiolina di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina tipo 0, 600 ml di acqua, 12 g di lievito di birra, 70 g di olio evo, 25 g di sale

Per condire: 500 g di erbe di campo, 150 g di formaggio a fette, 150 g di salame cotto, 2 uova sode, 1 cipollotto, olio evo, sale e pepe

Preparazione: impastiamo la farina 0 con il lievito di birra fresco sbriciolato e quasi tutta l’acqua, solo dopo aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo bene il composto. Alla fine aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare due ore a temperatura ambiente.

Intanto, puliamo le erbe di campo, le laviamo bene e le lessiamo in abbondante acqua, scoliamo bene, strizziamo le erbe e le tritiamo un po’ al coltello, versiamo in padella con olio e cipollotto tritato e le facciamo a soffriggere. Saliamo se necessario.

L’impasto lievitato lo dividiamo a metà, la prima parte la disponiamo nella teglia ben unta. Copriamo e facciamo lievitare altre due ore a temperatura ambiente. Non dimentichiamo di coprire anche l’altra metà dell’impasto rimasto nella ciotola.

Trascorse le due ore stendiamo con le mani la pasta già lievitata nella teglia e farciamo con fette di formaggio, il salame o altro affettato, le erbe cotte e insaporite, le uova sode tagliate a fette. Stendiamo l’altra metà dell’impasto e adagiamo sul ripieno, sigilliamo bene i bordi, copriamo e facciamo lievitare a temperatura ambiente per 40 minuti, poi mettiamo in forno per 20 minuti a 220 °.