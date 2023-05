Spaghetti alle vongole e sautè, le ricette di Mattia e Mauro Improta

Spaghetti alle vongole e sautè le ricette da non perdere di Mattia e Mauro Improta

Un’altra ricetta degli Improta nella puntata del 31 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta degli spaghetti alle vongole e sautè di vongole. Quindi, due ricette in una per Mauro e Mattia Improta. Padre e figlio come sempre nella cucina di Antonella Clerici non fanno mancare la loro simpatia ma tra un consiglio e una battuta non manca la ricetta perfetta . Quella di oggi è doppia e di certo spaghetti alle vongole è una delle più richieste.

La ricetta della pasta con le vongole sembra semplice ma occorre eseguire tutto nel modo giusto per un risultato perfetto. Spaghetti alle vongole e sautè con sole vongole, non perdete questa e le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ecco la riceetta con le vongole.

Ingredienti spaghetti alle vongole e sautè degli Improta

Per gli spaghetti: 500 g di spaghetti, 300 g di vongole, 4 spicchi d’aglio, 60 g di datterini, prezzemolo, olio evo, sale

Per il sauté di vongole: 1 kg di vongole, 2 spicchi d’aglio, 5 fette di pane raffermo, 150 g di datterini, peperoncino secco, prezzemolo, 30 ml di olio evo

Preparazione

La preparazione degli spaghetti e del sautè con le vongole