Ricette semplici da fare con i bambini: Lavina suggerisce biscotti di pasta frolla

In questi giorni di reclusione forzata dobbiamo cercare in tutti i modi di fare qualcosa con i nostri bambini. Farli sentire al sicuro, rassicurarli. E dopo i compiti cosa c’è di meglio se non una ricetta da fare in casa? Una ricetta molto semplice perfetta per la colazione o per la merenda. La nostra amica Lavinia ci suggerisce la ricetta dei biscotti di pasta frolla da preparare in casa con i bambini. La ricetta è semplicissima e potrete divertirvi insieme ai bambini a dare forme che preferite e anche nella decorazione. Mettiamo quindi le mani in pasta e divertiamoci con la ricetta dei biscotti di pasta frolla di Lavinia, che ringraziamo davvero tanto per averci mandato la foto dei biscotti da lei preparati.

LA RICETTA DEI BISCOTTI DI PASTA FROLLA DA FARE IN CASA CON I BAMBINI

Ingredienti: 2 uova, 100 grammi di zucchero, 80 ml di olio di semi di girasole, 8 grammi di lievito per dolci, 330 grammi di farina

Iniziamo il nostro impasto mettendo in una ciotola le uova, lo zucchero, l’olio. Setacciamo la farina e dentro mettiamo anche il lievito. Dopo aver iniziato a lavorare le uova con zucchero e olio andiamo avanti incorporando pian piano anche la farina. Lavoriamo l’impasto con le mani. Prepariamo un piano da lavoro e mettiamo un po’ di farina su. Stendiamo il nostro impasto aiutandoci con il mattarello. Possiamo mettere la pasta frolla tra due fogli di carta da forno per evitare che si attacchi tutto. Diamo la forma che preferiamo, dai cuori alle stelle. Mettiamo in forno statico a 180 gradi. Quando iniziano a farsi dorati possiamo togliere dal forno e decorare in base ai nostri gusti con del cioccolato fondente che possiamo sciogliere o della nutella. Decoriamo facendoci aiutare dai nostri bambini e i biscotti saranno ancora più buoni.