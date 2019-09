Pizzelle fritte la specialità napoletana, le ricette della tradizione

Sono una vera bontà le pizzelle fritte e non poteva mancare la ricetta perfetta, veloce, facile da eseguire. Prepariamo in tempo l’impasto per poi ottenere delle golose pizzelle che friggiamo e poi condiamo in modo molto semplice, con la salsa di pomodoro, il parmigiano, il basilico. Pochi ingredienti ma un gusto che vi farà impazzire, vanno ovviamente servite calde ma anche fredde sono ottime. E’ una delle ricette campane suggerite da Il cucchiaio d’argento quindi una ricetta da provare subito, perfetta in ogni passaggio. Seguite tutti i consigli, innanzitutto impasto e frittura, non superate i 170 gradi, avrete così la vera pizzella fritta, la montanarina.

LA RICETTA DELLLE PIZZELLE FRITTE, LE MONTANARINE NAPOLETANE

Ingredienti per le pizzelle fritte: per l’impasto 350 g di farina 0, 250 ml di acqua, 10 g di sale fino, 7 g di lievito di birra disidratato, semola rimacinata di grano duro – Per il condimento 600 g di passata di pomodoro, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, basilico, sale, pepe parmigiano grattugiato e a scaglie, olio di semi di arachide per la frittura





Preparazione pizzella fritta: nella ciotola versiamo la farina, il lievito, l’acqua, impastiamo a mano o con la planetaria e a lungo, solo verso la fine uniamo anche il sale. Otteniamo una palla liscia che facciamo lievitare circa 2 ore, deve raddoppiare il suo volume; ricordiamo di coprire l’impasto con la pellicola. Poi possiamo suddividere l’impasto lievitato in palline da 60 g ciascuna. Tiriamo con il matterello e otteniamo dischetti di circa 10 cm di diametro. Disponiamo i dischetti sul vassoio infarinato con la semola rimacinata, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare per 30 minuti circa.

Passiamo al condimento e in una pentola facciamo insaporire l’olio con l’aglio che lasciamo dorare poi eliminiamo. Uniamo la passata di pomodoro, sale, pepe e facciamo cuocere 15 minuti, la salsa si deve restringere.

Possiamo adesso friggere le pizzelle ma poche alla volta in una pentola con olio profondo e ben caldo, a 170 gradi. Facciamo dorare girando più volte e scoliamo, adagiamo su carta da cucina e condiamo con salsa di pomodoro, parmigiano grattugiato e a scaglie, basilico e serviamo calde





