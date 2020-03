La ricetta dei cestini di sfoglia con asparagi e pancetta

Una ricetta deliziosa per un antipasto semplice ma di grande effetto, la ricetta dei cestini di pasta sfoglia con ripieno di asparagi e pancetta ma non facciamo mancare un po’ di provola. E’ una delle ricette perfette per la primavera, una ricetta suggerita da Il cucchiaio d’argento. Come sempre cucchiaio.it ci regala tantissime ricette da provare, tutte golose, tutte dal risultato garantito. Per un antipasto sfizioso, una merenda originale, una cenetta veloce, i cestini di sfoglia con formaggio, asparagi e pancetta sono la scelta giusta. usiamo ovviamente la pasta sfoglia già pronta, usiamo gli asparagi che sono di stagione e poi dell’ottima pancetta o bacon. Ecco una delle nuove ricette facili e veloce da non perdere.

LA RICETTA PER FARE I CESTINI DI SFOGLIA CON ASPARAGI E PANCETTA

Ingredienti cestini di sfoglia ripieni: 1 mazzetto di asparagi, 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 24 fette di bacon, 200 g di provola affumicata, sale, pepe, olio di oliva, 1 spicchio di aglio

Preparazione: tagliamo gli asparagi a pezzetti di 3 o 4 cm e facciamo saltare qualche minuto in padella con un po’ di olio e lo spicchio di aglio, saliamo e pepiamo e lasciamo raffreddare.

Tagliamo la pasta sfoglia già pronta ottenendo dei rettangoli di 4 x 5 cm, utilizziamo un coltello affilato o una rotella tagliapasta. Disponiamo i rettangoli di asta sfoglia negli stampini da muffin che abbiamo ben imburrato, volendo possiamo ovviamente usare anche quelli usa e getta di alluminio. Farciamo ogni cestino con due fette di pancetta o di bacon, quelle più magre, aggiungiamo un po’ di provola e poi gli asparagi che abbiamo saltato in padella. Ottimo da aggiungere il pepe fresco appena macinato e infine completiamo con un filo di olio di oliva.

Mettiamo in forno già caldo a 200 gradi per circa 20 – 25 minuti. Togliamo dal forno e facciamo intiepidire, serviamo i nostri cestini salati.

