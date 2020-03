Ricette Natalia Cattelani, la sfogliata alle cipolle

Buonissima e velocissima da fare la sfogliata con le cipolle di Natalia Cattelani. E’ una delle ricette di Natalia Cattelani che troviamo sul blog di cucina Tempo di cottura. E’ un’idea deliziosa, una ricetta rustica perfetta anche per chi non è bravissimo in cucina. Natalia Cattelani come sempre ci regala ricette per tutta la famiglia ma in questo caso attenzione alla cipolla, non piace a tutti ma soprattutto non sarà il massimo per chi ci sta accanto. Se la mangiamo tutti in casa però è davvero la ricetta giusta. Appena possiamo compriamo la pasta sfoglia, se siamo bravissimi la facciamo in casa, poi in poco tempo avremo la nostra sfogliata con crema di formaggio e cipolle. Ci è venuta voglia di prepararla subito! Buon appetito a tutti con le ricette di Natalia Cattelani e Tempo di cottura.

RICETTE NATALIA CATTELANI – LA SFOGLIATA CON LE CIPOLLE

Ingredienti sfogliata con cipolle: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare o rotonda, 3 cipolle rosse medie, 100 g di formaggi misti, 1 uovo, 2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, sale, pepe e olio

Preparazione per la sfogliata alle cipolle: accendiamo subito il forno a 180 gradi perché la ricetta la eseguiamo davvero in poco tempo. Tagliamo la cipolla a fette di mezzo cm circa, quindi non molto sottili, e tutte uguali fate attenzione.

Passiamo subito alla preparazione della crema di formaggi: nel frullatore mettiamo i formaggi a pezzetti, l’uovo e il parmigiano, facciamo andare e otteniamo una crema. Se vogliamo possiamo sostituire l’uovo con 50 g di latte o di panna fresca.

Srotoliamo la pasta sulla teglia da forno lasciando ovviamente sotto la carta forno. Spalmiamo sulla pasta la crema di formaggi e lasciamo liberi i bordi. Disponiamo sopra gli anelli di cipolla. Condiamo con olio, sale e pepe. Mettiamo in forno per 20 – 25 minuti, va bene sia la funzione statica che ventilata.