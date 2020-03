Ricette Natalia Cattelani, sfizi con cipolla e formaggio da Tempo di cottura

Ancora una nuova ricetta di Natalia Cattelani, i golosi sfizi con cipolla e formaggio, un antipasto, un aperitivo, uno snack salato e goloso dalle ricette del suo blog di cucina Tempo di cottura. Come sempre le ricette di Natalia Cattelani sono molto facili e come sempre il risultato è favoloso. Noi abbiamo provate tantissime sue ricette e ogni volta è stato un gran successo. Dal blog di cucina di Natalia Cattelani tantissime ricette dagli antipasti ai dolci ma gli sfizi con cipolla e formaggio sono già tra le nostre preferite. Ecco come si preparano queste golosità rustiche al formaggio e cipolla di Natalia Cattelani. Non perdete le altre ricette della maestra in cucina di Sassuolo.

LA RICETTA DI NATALIA CATTELANI DEGLI SFIZI CON CIPOLLA E FORMAGGIO

Ingredienti: 200 g di farina, 200 g di cipolla dolce stufata in padella, 2 uova, 2 cucchiai di parmigiano, 1 cucchiaio di sale fino, 2 cucchiai di lievito per torte salata istantaneo, 100 ml di latte, 20 g di olio di oliva, 50 g di formaggio (scamorza o fontina o provola), 2 acciughe, pepe e sale

Preparazione: nella ciotola possiamo versare tutti li ingredienti umidi, quindi le uova il latte, l’olio di oliva, mescoliamo bene e uniamo anche la cipolla che abbiamo tagliato a fettine e poi stufata in padella con un po’ di acqua e un pochino di olio. Non facciamo bruciare la cipolla altrimenti poi risulta amara.

In un’altra ciotola uniamo invece gli ingredienti secchi, quindi la farina, il parmigiano grattugiato, il sale, il lievito, pepe, sale, mescoliamo e aggiungiamo il tutto al primo composto, lavoriamo bene e aggiungiamo le 2 acciughe a pezzettini e il formaggio a dadini. Amalgamiamo bene il tutto.

Imburriamo bene i pirottini oppure usiamo quelli usa e getta di carta. Mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per 15 minuti. Natalia Cattelani suggerisce che questi muffin salati si possono anche friggere, diventano così degli sfizi favolosi tuffandoli a cucchiaiate in olio di semi ben caldo.