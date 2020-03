La ricetta della focaccia farcita di Fulvio Marino in diretta con Antonella Clerici

Impossibile resistere alle ricette d Fulvio Marino e questa volta vi suggeriamo la ricetta della focaccia farcita. Fulvio Marino non mostra solo ingredienti preparazioni per le sue pizze, focacce, per il pane, torte, dolci, biscotti e così via ma ci suggerisce anche ingredienti eccellenti. Diamo un’occhiata alla sua pagina Instagram e potremo avere anche noi le farine perfette. Anche questa ricetta della focaccia farcita con prosciutto cotto e carciofi grigliati l’ha condivisa in diretta con Antonella Clerici. E’ semplice con gli ingredienti e le dosi giuste fare una focaccia morbida e golosa come questa di Fulvio Marino. Ecco la ricetta e i consigli e non perdete le altre ricette sul suo profilo Instagram.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA FOCACCIA FARCITA

Ingredienti focaccia di Fulvio Marino: 500 g di farina di farro bianco Mulino Marino, 300 g di acqua, 8 g di lievito fresco di birra, 12 g di sale, 25 g di olio di oliva ligure

Preparazione: impastiamo la farina con 250 g di acqua e il lievito ottenendo un composto abbastanza omogeneo. Aggiungiamo poi il sale con il resto dell’acqua (50 g) e continuiamo a impastare fino a ottenere un impasto abbastanza liscio. Ci fermiamo per 10 minuti e lasciamo riposare l’impasto e poi lo lavoriamo ancora aggiungendo l’olio a filo. Facciamo assorbire lentamente l’olio e poi facciamo lievitare l’impasto nella ciotola leggermente unta. Facciamo lievitare per circa 3 ore a temperatura ambiente.

Dividiamo poi in palline della pezzatura che preferiamo, dipende dalla teglia. Fulvio marino suggerisce per un panino un pezzo di impasto da 250 g. Stendiamo con delicatezza nella teglia aiutandoci con le mani unte di olio. Se l’impasto non si allarga fino ai bordi attendiamo 20 minuti e allarghiamo di nuovo. Diamo le ditate in superficie e facciamo lievitare al caldo per 30 minuti. mettiamo in forno statico a 240 gradi già raggiunti e cuociamo per circa 15 minuti, ma se il peso e la grandezza sono più ampi ovviamente facciamo cuocere più tempo. Possiamo farcire con prosciutto cotto e carciofi grigliati.