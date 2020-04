Antonella Clerici e Fulvio Marino la ricetta in diretta della focaccia al formaggio senza lievito

Un’altra ricetta in diretta su Instagram per Antonella Clerici e Fulvio Marino e oggi c’è la ricetta della focaccia senza lievito, la focaccia al formaggio senza lievito, quindi ripiena, ancora più golosa. E’ la ricetta della focaccia ligure che Antonella Clerici adora; tante volte in tv ha confidato che la mangia anche a colazione con il cappuccino. Magari parlava della versione più classica ma questa ricetta di oggi di Fulvio Marino è ancora più golosa, la focaccia è con il formaggio, la crescenza, e in più è senza lievito. Sembra che adesso tutto si possa fare anche senza lievito, quindi non ci resta che sperimentare. Diamo anche un’occhiata al profilo Instagram di Fulvio Marino per scoprire i suoi prodotti, le sue ricette, i suoi preziosi consigli. Alla prossima ricetta in diretta su Instagram!

LA RICETTA DELLA FOCACCIA SENZA LIEVITO DI FULVIO MARINO – LE RICETTE ANTONELLA CLERICI

Ingredienti focaccia senza lievito: 1 kg di farina 00, 110 g di olio di oliva, 560 g di acqua, 10 g di sale, crescenza

Preparazione: impastiamo tutto insieme quindi la farina, l’olio di oliva, l’acqua e il sale, otteniamo un composto omogeneo e liscio che facciamo riposare per un’ora a temperatura ambiente. Dividiamo poi l’impasto in palline dal peso di 150 g utilizzando per ogni focaccia la teglia rotonda del diametro di 24 cm. Stendiamo le palline molto sottili utilizzando il matterello e poi ci aiutiamo con le mani. La sfoglia deve essere finissima.

Disponiamo la sfoglia nella teglia leggermente oliata e condiamo con pezzetti di crescenza. copriamo con un altro strato di pasta e possiamo fare adesso sulla superficie dei piccoli buchi per fare uscire il calore in cottura ed evitare che l’impasto si gonfi. Condiamo con olio e sale. Mettiamo in forno a 250 gradi per 6/7 minuti. Il consiglio è quello di mangiare ovviamente la focaccia ben calda.