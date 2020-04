Le focaccine morbidissime di Fulvio Marino, la ricetta in diretta con chef Hiro

Favolose le ricette di Fulvio Marino, anche questa delle focaccine morbide fatte con latte e farina di riso. Tutte le ricette di Fulvio Marino le troviamo anche sulla sua pagina Instagram e di certo questa che ha suggerito in diretta con Hiro Shoda è da provare. un impasto diverso dai solito, Marino suggerisce il milk roux e poi varie lievitazioni ma il tutto è molto semplice. Come sempre ci suggerisce anche gli ingredienti giusti da usare. Diamo un’occhiata alla sua pagina social e alle sue dirette. Procuriamo appena possiamo il necessario e poi impastiamo per fare queste focaccine morbide con farina di riso e latte di riso, condiamo come vogliamo.

RICETTE FULVIO MARINO – LE FOCACCINE MORBIDE CON LATTE E FARINA DI RISO

Ingredienti: 50 g di farina di riso, 250 g di latte di riso, 100 g di acqua, 13 g di lievito fresco (oppure 3 g di lievito secco), 10 g di sale, 15 g di olio

Preparazione – Iniziamo il girono prima preparando il milk roux: nel pentolino versiamo il latte di riso (250 g), scaldiamo a 65 gradi; se non abbiamo il termometro facciamo attenzione a quando si formano le prime bolliccine piccole, spegniamo il fuoco e con la frusta mescoliamo i 50 g di farina di riso. Lasciamo a temperatura ambiente, impastiamo il giorno dopo.

Il giorno dopo in una ciotola grande versiamo la semola, il milk roux, il lievito e 50 g di acqua, mescoliamo per 5 minuti. Poi aggiungiamo il sale con il resto dell’acqua (50 g), impastiamo e otteniamo un composto omogeneo. Uniamo adesso l’olio e impastiamo, otteniamo un composto liscio.

Disponiamo l’impasto in un contenitore oliato e copriamo con la pellicola. Facciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente. L’impasto deve aumentare del 50% il suo volume, quindi dipende dal caldo che c’è in casa.

Formiamo le palline di 150 g, facciamo lievitare altri 40 minuti a temperatura ambiente poi schiacciamo le palline sulla teglia foderata con la carta forno ottenendo le focaccine.

Condiamo come vogliamo, Fulvio ha scelto pomodoro, mozzarella e origano. Facciamo lievitare al caldo per 45 minuti e poi mettiamo in forno a 230 gradi ventilato per circa 12/15 minuti.

