Ricette di Pasqua con Antonella Clerici e Fulvio Marino: pane pasquale

Anche oggi su Instagram in diretta con Antonella Clerici una ricetta di Fulvio Marino, la ricetta del pane pasquale con lievito madre. Un risultato ovviamente perfetto per il pane che per molti è una vera tradizione. C’è chi per Pasqua prepara le torte pasquali, chi colombe, pastiere e tanti altri dolci ma per Fulvio Marino tra le ricette di Pasqua non poteva mancare il pane pasquale. Non perdete le altre ricette in diretta con Antonella Clerici, le ricette con Marino per pane, pizza, focacce, torte e tanto altro. Ecco la ricetta di Pasqua da provare subito. Alle prossime ricette di Pasqua anche sulla pagina Instagram di Fulvio Marino.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DEL PANE PASQUALE CON LIEVITO MADRE

Ingredienti: 500 g di farina buratto tipo 2, 500 g di farina 0, 200 g di lievito madre, 500 g di latte intero, 100 g di zucchero, 15 g di lievito fresco di birra (oppure 5 g di lievito secco), 80 g di burro, 20 g di sale, 100 g di uova

Preparazione: impastiamo la farina con il lievito madre, il latte, lo zucchero e il lievito di birra. Impastiamo per 5 minuti e aggiungiamo il sale e le uova, impastiamo e se il composto è troppo duro aggiungiamo un goccio di acqua. Proseguiamo impastando bene e otteniamo un composto liscio, solo adesso possiamo aggiungere ul burro ma a tocchetti e un po’ alla volta, impastiamo con delicatezza. Se adesso il composto risulta appiccicoso ci fermiamo e lo mettiamo 10 minuti in frigo e poi aggiungiamo il resto del burro e impastiamo.

Facciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente coperto con la pellicola. Poi proseguiamo dando forma a due filoni lunghi e stretti, li intrecciamo come una corda, creiamo la forma di una corona.

Disponiamo nello stampo da ciambellone ma possiamo anche fare una treccia che mettiamo nella teglia. Guarniamo con le uova. Le uova le dobbiamo lavare e sbollentare prima per 2 minuti. Fermiamo le uova con una croce di pasta. facciamo lievitare per circa 30 minuti e mettiamo in forno a 200 gradi per 35 – 40 minuti e poi se necessario togliamo dallo stampo e completiamo la cottura per la parte inferiore a 150 gradi per 10 minuti.