La ricetta del pane da toast in cassetta di Fulvio Marino e Antonella Clerici

Se vi piacciono i toast non potete perdere la ricetta del pane in cassetta di Fulvio Marino. In una delle golose dirette con Antonella Clerici su Instagram il bravissimo Fulvio Marino ci ha regalato la ricetta del pane da toast, il pane in cassetta. Come sempre vi suggeriamo di dare un’occhiata al profilo Instagram di Fulvio, troverete tanti consigli per usare le farine giuste. Una vera bontà la ricetta del pane in cassetta, subito dopo prepariamo i nostri toast farcendoli come preferiamo, per esempio come ha fatto Marino, con il prosciutto cotto e la provola affumicata. non perdete le altre ricette per fare pane, pizza, focaccia e ciambelloni.

RICETTE FULVIO MARINO – FACCIAMO IL PANE IN CASSETTA PER I TOAST

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 bio, 630 g di acqua, 10 g di miele millefiori, 15 g di lievito di birra fresco (oppure 5 g di lievito secco), 80 g di olio di oliva, 22 g di sale

Preparazione: impastiamo la farina con 600 g di acqua, il miele e il lievito di birra. Dopo 10 minuti di lavoro aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, i 30 g. Impastiamo ancora fino a ottenere un impasto che sia omogeneo e poi aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Se otteniamo un impasto leggermente appiccicoso non è strano ma del tutto normale.

Disponiamo l’impasto in una ciotola oliata e copriamo con la pellicola, facciamo lievitare al caldo per 40 minuti. facciamo dei filoni del peso di 55 0 g circa (dipende dallo stampo che utilizziamo per il pane in cassetta), in pratica l’impasto deve riempire i due terzi dello stampo.

Facciamo lievitare di nuovo l’impasto, deve arrivare alla cima dello stampo. Mettiamo in forno a 200 gradi per 35/40 minuti. Se necessario tiriamo fuori il pane, lo togliamo dallo stampo e facciamo cuocere per qualche minuto sulla griglia. Possiamo poi farcire come vogliamo, magari prosciutto cotto e provola affumicata passando anche nel tostapane.

