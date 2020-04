Le ricette del pane e del lievito madre di Luisanna Messeri

Tutte prezioso le ricette che Luisanna Messeri condivide sul suo profilo Instagram e ieri ha pubblicato la ricetta del pane fatto in casa. Anche Luisanna Messeri ha fatto il pane in casa con il lievito madre. Dieci giorni di preparazione per ottenere il lievito madre fatto con il lievito. Non manca ovviamente la ricetta del lievito madre. Abbiamo quindi tutto il necessario per fare il pane di Luisanna Messeri. Una notte di lievitazione ma ben 10 giorni per il lievito madre. Anche la cottura suggerita da Luisanna Messeri è precisa, una cottura da seguire di continuo. Ecco tra le ricette della maestra in cucina toscana la ricetta per fare il pane in casa con il lievito madre.

LUISANNA MESSERI PREPARA IL LIEVITO MADRE E IL PANE

Ingredienti per il lievito madre: 50 g di farina, 50 g di acqua e 1 cucchiaio di miele

Preparazione: mescoliamo i tre ingredienti e lasciamo a temperatura ambiente fino al settimo giorno poi mezza giornata in frigo e mezza giornata fuori per altri 3 o 4 giorni. Il lievito madre sarà pronto per essere utilizzato.

Ingredienti per il pane: 500 g di farina, 100 g di lievito madre, 300 ml di acqua

Preparazione: nella ciotola grande versiamo la fatina, il lievito madre e un po’ alla volta l’acqua, mescoliamo e lavoriamo una decina di minuti. L’acqua necessaria dipende anche dal tipo di farina che usiamo quindi facciamo attenzione. Sbattiamo il pane e pieghiamo più volte, alla fine diamo la forma tonda. Rivestiamo uno scolapasta con un canovaccio, una manciata di semola, se l’abbiamo, e adagiamo la pasta. Copriamo con un altro canovaccio e facciamo lievitare tutta la notte

Al mattino accendiamo il forno al massimo, 240 gradi, e una volta a temperatura rovesciamo il pane sulla teglia, facciamo due tagli e mettiamo in forno. Lasciamo 10 minuti e poi abbassiamo a 190 gradi, cuociamo altri 10 minuti e abbassiamo a 180 gradi e cuociamo altri 20 minuti. Se lo vogliamo più croccante teniamo in forno ancora 10 minuti e poi spegniamo e sforniamo. Mettiamo il pane sulla griglia e facciamo raffreddare.