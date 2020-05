Antonella Clerici festeggia con Fulvio Marino con la millefoglie di pizza, la ricetta per un compleanno salato

Buon compleanno a Fulvio Marino che oggi ha festeggiato con Antonella Clerici preparano la millefoglie di pizza. La ricetta di una pizza speciale per Fulvio Marino, una candelina e ovviamente gli auguri in diretta Instagram. E’ con l’appuntamento del venerdì con Antonella Clerici che l’esperto in farine e ricette perfette ha festeggiato nel modo più goloso. Niente torta per il pranzo ma una golosissima pizza millefoglie. Possiamo farcire la millefoglie salata come vogliamo ma i ripieni scelti sono davvero favolosi. Prosciutto arrosto di maiale, frittata di cipolle, pomodori, misticanza, tanta maionese e se volete anche altro. Ad Antonella Clerici in diretta Instagram non è rimasta che la voglia di assaggiare quella torta salata, la millefoglie di pizza. Auguri a Fulvio Marino e non perdete i suoi consigli sul suo profilo Instagram.

LA RICETTA DELLA MILLEFOGLIE DI PIZZA DI FULVIO MARINO – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti per 2 pizze millefoglie (6 palline): 800 g di farina tipo 0 bio, 200 g di farro bianco, 680 g di acqua, 5 g di lievito di birra fresco (oppure 2 g di lievito secco disidratato), 30 g di olio di oliva, 22 g di sale – Per la farcitura: prosciutto arrosto di maiale, frittata di cipolle, pomodori cuore di bue, misticanza verde

Preparazione: iniziamo il giorno prima e impastiamo la farina con 600 g di acqua, il lievito e otteniamo un impasto omogeneo. Aggiungiamo il sale e un po’ alla volta il resto dell’acqua fino a farla assorbire del tutto. Alla fine uniamo l’olio, impastiamo lentamente e facciamo assorbire anche questo. Mettiamo l’impasto in un contenitore coperto con la pellicola e mettiamo in frigo.

Il giorno dopo togliamo dal frigo e facciamo le palline leggermente ovali da circa 250 g, facciamo lievitare per circa 3 o 4 ore a temperatura ambiente. Stendiamo le palline con le mani e disponiamo la pasta una sull’altra ma in mezzo mettiamo olio e sale, facciamo 3 strati. Mettiamo in forno già caldo a 250 gradi per 15/18 minuti. Togliamo dal forno e apriamo le sfoglie che farciamo tutte con la maionese e un ingrediente a scelta tra prosciutto, frittata, pomodori e insalata.