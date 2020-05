La ricetta delle polpette di zucchine super facile

Che cosa possiamo preparare con delle zucchine? Tantissime sono le ricette a base di zucchine che possiamo cucinare in questo periodo e allora oggi abbiamo deciso di suggerirvene una davvero molto buona. Che ne dite della ricetta delle polpette di zucchine? Si tratta di una ricetta semplicissima alla portata di tutti, facile e veloce da preparare. Vi potranno aiutare nella preparazione anche i bambini!

Mettiamoci all’opera vediamo come cucinare questo buonissimo piatto.

LA RICETTA DELLE POLPETTE DI ZUCCHINE E RICOTTA

2 zucchine grandi ( 6 piccole), un uovo, 200 grammi di ricotta, pan grattato, sale, olio per friggere

Prendiamo le zucchine e le grattugiamo usando una grattugia per alimenti. In una ciotola mettiamo dentro le zucchine con la ricotta e l’uovo. Amalgamiamo per bene, se ci rendiamo conto che l’impasto, dopo aver messo l’uovo, risulta ancora troppo liquido ( dipende anche dal tipo di ricotta che viene usata) allora possiamo aggiungere anche del pangrattato. Aggiustiamo di sale, se ci piace possiamo unire anche del pepe nero.

Prepariamo le polpette e le passiamo poi nel pangrattato. Mettiamo su una padella con dentro olio per friggere. Friggiamo fino a quando non saranno ben dorate. Adagiamo su carta assorbente e poi serviamo. Possiamo accompagnare con una salsina allo yogurt o se ci piace anche della semplice maionese.

Ecco la ricetta semplicissima delle polpette di zucchine. Una variante golosa: possiamo aggiungere nella polpetta, prima di darle la forma, un bel cubetto di pancetta! Inoltre se avete delle intolleranze: per il lattosio possiamo usare la ricotta senza lattosio mentre per il glutine possiamo usare il pan grattato senza glutine.

Appuntamento alla prossima ricetta golosa!

Buon appetito!