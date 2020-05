Pane senza glutine, la ricetta di Fulvio Marino

Se vogliamo fare il pane senza glutine in casa abbiamo la ricetta perfetta di Fulvio Marino. E’ una delle ricette Instagram che Fulvio Marino ha proposto in questi giorni in una delle sue dirette, con lui mentre faceva il pane senza glutine il dottor Jonathan Farronato. Come sempre le ricette di Fulvio Marino sono semplice e spiegate nel dettaglio e ovviamente non mancano i consigli sui prodotti migliori da utilizzare. Date un’occhiala al suo profilo Instagram per scoprire non solo tante altre ricette ma anche altro. Ogni venerdì non manca il suo appuntamento con Antonella Clerici per una diretta golosa; ieri era il suo compleanno è ha preparato una millefoglie di pizze, un’altra golosa idea firmata da Fulvio Marino.

LA RICETTA PER FARE IL PANE SENZA GLUTINE – RICETTE FULVIO MARINO

Ingredienti pane senza glutine da fare in casa: 500 g di farina di riso, 450 g di saraceno, 50 g di mais otto file, 850 g di acqua, 25 g di lievito di birra fresco (oppure 8 g di lievito di birra secco disidratato), 40 g di olio di oliva, 28 g di sale

Preparazione pane senza glutine fatto in casa: versiamo nella ciotola tutte le farine quindi farina di riso, saraceno e farina di mais, uniamo il lievito e mescoliamo, uniamo il sale, l’acqua e l’olio. Usiamo la frusta per lavorare il tutto e mescoliamo con un cucchiaio. Versiamo il composto in uno stampo da plum-cake e facciamo lievitare per circa 45 minuti a temperatura ambiente calda.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi statico e mettiamo lo stampo in forno. La cottura varia da 20 minuti a 50 minuti, dipende dalla grandezza della pagnotta ma ci sembra davvero veloce da fare. E’ un pane che resta ottimo e morbido per vari giorni, quindi non ci resta che provarlo.