Farfalle con ricotta, rucola e olive: una ricetta perfetta per l’estate

L’estate si sa la voglia di stare davanti ai fornelli è davvero poca. Ma non possiamo rinunciare, da buoni italiani, a un ottimo piatto di pasta. Ed è per questo che tra le ricette più gettonate in estate c’è la pasta fredda. Oggi vi proponiamo un piatto che si prepara praticamente in meno di 15 minuti, il tempo della cottura della pasta. Tutti gli altri ingredienti infatti, andranno a freddo. Oggi facciamo le farfalle con ricotta, rucola e olive, una vera goduria per il palato.

RICETTE ESTIVE: PASTA FREDDA, FARFALLE CON OLIVE, RICOTTA E RUCOLA

Ingredienti per due persone: 200 grammi di pasta, rucola, olio, sale, ricotta dura q.b., olive verdi e olive taggiasche

Per prima cosa mettiamo a bollire l’acqua della pasta. Se vogliamo mangiare la pasta fredda consigliamo di prepararla almeno un’oretta prima, per far si che diventi più fredda. Se abbiamo poco tempo possiamo mettere per qualche minuto in freezer ma non è una procedura molto consigliata! Saliamo l’acqua e poi cuociamo le farfalle. Se i tempi di cottura ci indicano 12 o 13 minuti, noi scoliamo la pasta almeno un minuto prima così che successivamente possa tenere la cottura e non risulti spatta.

Condimento: in una ciotola mettiamo insieme le olive, aggiustiamo di sale e olio. Poi mescoliamo la e farfalle unendo anche la rucola. In ultimo, quando arriva il momento di impiattare, tagliamo a scaglie la ricotta dura e serviamo la pasta con scaglie di ricotta sopra.

Possiamo aggiungere anche dei pomodori freschi o magari dei pomodori secchi che possono essere una ottima variante per questa ricetta. Che ne dite?

