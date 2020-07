Straccetti di carne con verdure, la ricetta di Luisanna Messeri

Che buona la ricetta degli straccetti di carne con le verdure di Luisanna Messeri. Un secondo piatto perfetto sempre e in questo periodo le verdure scelte possono essere anche peperoni e zucchine. Non possono mancare i cipollotti freschi e il tutto lo serviamo così o aggiungiamo una insalata fresca e leggera. Anche questa ricetta di Luisanna Messeri degli straccetti di carne con le verdure è una delle ricette Instagram che ci ha regalato in questo periodo. Dai primi piatti a golosi dolci la maestra in cucina toscana sa sempre come deliziarci. Date un’occhiata al suo profilo Instagram! Tanti i consigli in cucina e i suggerimento per i piatti da portare in tavola in tante occasioni, per un pranzo in famiglia o una cena con gli amici, per consumare ciò che abbiamo in frigo o per un dolce golosissimo.

LE RICETTE D LUISANNA MESSERI SU INSTAGRAM – LA RICETTA DEGLI STRACCETTI DI CARNE CON LE VERDURE

Ingredienti e preparazione: abbiamo le fettine di maiale ma va bene anche il pollo, il vitello o il manzo. Tagliamo a bastoncini, abbiamo così gli straccetti che passiamo nella farina di riso o la farina di mais. Tagliamo molto sottili 2 scalogni e li facciamo rosolare a fiamma bassa in una padella grande con due cucchiai di olio di oliva. Aggiungiamo la carne, alziamo la fiamma e giriamo spesso, facciamo rosolare bene la carne da tutte le parti.

Tagliamo a fiammifero 2 zucchine, 2 carote, 1 peperone e facciamo cuocere in un’altra padella a fiamma alta con un filo di olio, giriamo spesso e aggiungiamo anche un pezzetto di zenzero a filini.

La carne sarà ben cotta e sfumiamo con 2 cucchiai di soia allungata con un po’ di acqua. Cuociamo qualche minuto e togliamo dal fuoco. Saltiamo le verdure, devono restare croccanti.

Disponiamo tutto in un vassoio, carne e verdure e completiamo decorando con le fettine sottili di 2 cipollotti crudi.