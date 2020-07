La ricetta degli zuccherini, le ciambelline dolci di Luisanna Messeri

Sono buonissime le ciambelline con la glassa di zucchero, gli zuccherini di Luisanna Messeri. La ricetta delle ciambelline ricoperte di zucchero è semplice, si prepara l’impasto, si formano le ciambelline, si cuociono in forno e intanto si prepara la glassa. Si tuffano gli zuccherini nella glassa bollente e i biscotti deliziosi di Luisanna Messeri sono pronti. Anche questa è una delle ricette Instagram che la favolosa maestra in cucina toscana ha regalato in questi giorni ai suoi follower. Non perdete questa e le altre super ricette di Luisanna Messeri, dolci e salate. Speriamo di rivedere presto Luisanna in un bel programma di cucina, magari a settembre con Antonella Clerici o chissà dove.

LA RICETTA DI LUISANNA MESSERI PER FARE GLI ZUCCHERINI – LE RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti e preparazione: possiamo lavorare il tutto a mano o usare il mixer, meglio ancora se abbiamo la planetaria. Uniamo quindi 1 kg di farina con 2 bustine di lievito per dolci, 30 g di semi di anice, 8 uova inter, 150 g di zucchero semolato e 100 g di burro fuso. Lavoriamo il tutto velocemente e poi rovesciamo l’impasto sulla spianatoia, adesso lo lavoriamo con le mani ma tutto velocemente.

Otteniamo dei sigari per poi fare le ciambelline. Facciamo le ciambelline più o meno tutte uguali. Le disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per circa 10 minuti.

Passiamo alla glassa e facciamo bollire ¼ di litro di acqua con 200 g di zucchero e facciamo andare a fiamma alta. Quando bolle tuffiamoci dentro le ciambelline, rigiriamo bene aiutandoci con un mestolo ma con delicatezza. Dobbiamo fare in modo che lo zucchero avvolga i biscotti che quindi avranno questa pellicola bianca.

Con la ramina tiriamo su le ciambelle e le facciamo asciugare e raffreddare ben disposti sulla carta forno o una teglia. Asciutte dureranno anche una settimana ma finiranno anche prima.