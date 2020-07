Sostituiamo il burro nelle ricette dolci e salate

Abbiamo visto diverse volte come alcuni alimenti spesso possono essere sostituiti nelle nostre ricette o perché mancano o perché siamo intolleranti. Ecco che oggi vogliamo indicarvi tutte le alternative possibili al burro, ingrediente che normalmente troviamo sia nelle ricette dolci che salate. Il burro è la parte grassa del latte vaccino, si presenta di solito come un panetto giallino o bianco ed è formato da una parte di acqua e il restante da grasso. Da evitare sicuramente se soffrite di colesterolo alto. Il burro può essere quindi validamente sostituito in cucina con altri importanti e genuini ingredienti.

SOSTITUIRE IL BURRO NELLE RICETTE DOLCI MA ANCHE IN QUELLE SALATE

Per esempio in alternativa al burro si può utilizzare l’olio di semi o olio di oliva, validissima alternativa e con meno grasso sicuramente. Per le dosi corrette vi indichiamo 80 grammi di olio di semi se avete nella vostra ricetta 100 grammi di burro. Come olio sono consigliabili olio di semi di arachidi, olio di girasole o di mais. Per tutte le tipologie di olio le dosi vanno benissimo, sempre 80 grammi.

Altra alternativa al burro è lo yogurt o la panna ma questo ve lo consigliamo in particolare per le preparazioni dolci. 125 grammi di yogurt o panna sono valide sostituzioni di 100 grammi di burro. La panna, anche quella vegetale, se per esempio siete intolleranti al lattosio. I dolci saranno più soffici e soprattutto meno grassi.

Si può sostituire il burro anche con la polpa di avocado. Infatti 100 grammi di burro potete sostituirli con 60 grammi di polpa di avocado. La polpa per essere utilizzata al meglio dovete frullarla con un mixer ad immersione così da ottenere una crema fluida da mettere nei vostri dolci o nella preparazione di carne o pesce.

Infine la margarina vegetale può sostituire il burro, soprattutto nei casi di allergie alimentari o intolleranza al lattosio e proteine del latte. 90 grammi di margarina vegetale sostituiscono 100 grammi di burro.

