Rollè di pollo farcito con piselli e riso pilaf: una ricetta di Benedetta Parodi

Che cosa si può preparare con degli avanzi di una paella? Ce lo suggerisce Benedetta Parodi che dalla cucina di Senti chi mangia ha preparato la ricetta del rollè di pollo farcito e accompagnato poi da piselli e riso pilaf avanzato appunto. Che ne dite di questa ricetta vista nella cucina del programma di La7? Ecco come si prepara.

ROLLE’ DI POLLO FARCITO CON PISELLI E RISO PILAF DI BENEDETTA PARODI

Iniziamo quindi con il nostro rotolo, rollè di pollo, ecco la lista degli ingredienti:

1 petto di pollo intero

300 gr salsiccia

100 gr scamorza o provola

100 gr riso basmati

100 ml acqua

sale

olio di oliva extravergine o olio evo

1 spicchio cipolla

E adesso la preparazione della ricetta preparata da Benedetta Parodi nella cucina di La7. Per prima cosa facciamo il nostro rotolo di pollo: aprite il petto di pollo a tasca e battetelo leggermente. Spalmateci la salsiccia priva del budello e adagiateci in mezzo un pezzo di formaggio. Chiudiamo per bene il nostro rollè, assicurandoci che non possa uscire nulla, ci aiutiamo con lo spago. Per avere un effetto migliore usiamo anche della pellicola trasparente. Per quanto riguarda la variante, se non avete della salsiccia potete usare anche del prosciutto cotto. Facciamo il nostro brodo che ci servirà per la cottura. Impaniamo leggermente con un po’ di farina il rotolo di pollo.

Rosoliamo da tutte le parti e sfumate con il vino bianco. Portate a cottura aggiungendo del brodo un po’ per volta. Per il riso pilaf, versate in una pentola la stessa quantità di riso e di acqua. Condite con sale e olio evo. Se ci piace possiamo aggiungere anche una cipolla.I piselli invece li cuociamo come facciamo di solito. Mettiamo quindi da parte il riso e i piselli. Una volta che siamo quasi pronti a impiattare, che la cottura della carne quindi sarà quasi terminata, iniziamo a mettere tutto gli ingredienti insieme.

Mettiamo il riso in una ciotolina e poi lo ribaltiamo a mo di cupola sul piatto. Tagliamo a fette il nostro arrosto e lo mettiamo nel piatto. Completiamo con i piselli.