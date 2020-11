Polpettone con broccoletti con la ricetta di Anna Moroni per la domenica

Tornano le ricette di Anna Moroni dal programma Ricette all’Italiana in onda su Rete 4. Con che preparazione ci ha deliziato oggi Anna Moroni? Nella puntata del 28 novembre 2020 la cuoca casalinga, direttamente dalla cucina di casa sua ha preparato la ricetta del polpettone con i broccoletti, una ricetta perfetta per il pranzo della domenica! Anna fa notare che proprio in tante famiglie alla domenica si mangia il polpettone e allora ecco una sua variante particolare per portare in tavola il polpettone. Prendiamo appunti?

LA RICETTA DEL POLPETTONE CON I BROCCOLETTI DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti per la preparazione del polpettone con i broccoletti: 2 uova intere, 500 grammi di carne macinata, pane grattugiato integrale ( potrete usare anche quello normale) , pecorino romano, formaggio grattugiato, sale

per il ripieno: aglio, 200 grammi di broccoletti già ripassati in padella, peperoncino, 100 grammi di prosciutto crudo, fettine di caciotta, olio evo

E adesso passiamo alla preparazione del nostro polpettone. In una ciotola ben capiente mettiamo insieme le due uova. Battiamo per bene con una forchetta, aggiungiamo la carne. Uniamo anche il pecorino e il parmigiano. Anna usa l’estratto naturale di aglio e quello di peperoncino. Amalgamiamo per bene. Aggiustiamo di sale. Finiamo con del pangrattato.

Prendiamo la carta forno e la bagniamo in modo da avere meno difficoltà per stendere il polpettone. Versiamo anche sulla carta forno del pangrattato e procediamo con la preparazione del polpettone. Stendiamo per bene l’impasto di carne. Iniziamo quindi stendendo sopra il crudo e delle fettine di caciotta ( si possono usare gli affettati che preferiamo). Uniamo anche i broccoletti. Finiamo con aglio semifresco. Avvolgiamo con la carta forno.

Prendiamo una teglia e inforniamo con la carta forno. Per una quarantina di minuti cuoce a 190 gradi. A metà cottura possiamo togliere la carta forno. Sforniamo e lasciamo intiepidire prima di affettare. Possiamo accompagnare il polpettone con del cavolo verza condito con delle acciughe e aglio.